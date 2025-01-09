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Новий Рік 2025
Новий Рік 2025: корисні поради, як підготуватися та відсвяткувати новорічні свята. Читайте найсвіжіші та найцікавіші матеріали про те, як зустріти Новий Рік-2025 на сайті ТСН!
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Новорічні тести-картинки на уважність і кмітливість, щоб гарно провести час святкового дня
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Тости привітання на Новий 2025 рік: короткі, мудрі, для друзів та сім'ї
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Як зустрічати Новий 2025 рік: що не можна, а що потрібно робити, прикмети та повір'я
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З Новим роком 2025: привітання у віршах, прозі та картинках друзям, рідним і колегам
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Щоб 2025 року пощастило, з яким аксесуаром зустрічати Новий рік
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Гарячі страви на Новий рік: бюджетний, оригінальний та стародавній аутентичний варіанти страв