Який день ангела 30 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 30 листопада

30 листопада 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Івана.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві комунікабельний, товариський, енергійний. В дорослому віці стає рішучим, цілеспрямованим.

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Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

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День ангела 30 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 30 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає знаходити правильний шлях і дарує сили долати будь-які труднощі. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих моментів, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій!

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З Днем ангела! Нехай у житті завжди буде місце для радості, любові, приємних несподіванок і добрих новин. Бажаю, щоб кожен день приносив нові можливості, серце було сповнене тепла, а ангел-охоронець невтомно захищав тебе та твою родину. Щастя, миру й благополуччя!

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує у складні хвилини, оберігає від помилок і веде дорогою добра. Бажаю здоров’я, гармонії, достатку, родинного затишку та любові. Нехай доля дарує багато приводів для усмішок, а всі добрі задуми втілюються в життя!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди був надійною опорою, відводив від тебе біду та допомагав у всіх починаннях. Нехай життя буде щедрим на щасливі події, приємні зустрічі, щиру любов і добробут. Миру, здоров’я та Божого благословення!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе багато приємних слів, теплих обіймів і гарного настрою. Бажаю, щоб у душі завжди панував спокій, у домі — затишок і достаток, а поруч були люди, які люблять, цінують і підтримують. Нехай ангел-охоронець береже кожен твій крок, а життя щодня дарує щасливі миті!

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