Який день ангела 29 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 29 листопада

29 листопада 2026 року привітайте з іменинами Валеріана, Данила, Дениса, Івана, Миколу, Сергія.

Валеріан — має латинське коріння, означає «бути сильним», «здоровим», «могутнім». У дитинстві Валеріан зазвичай допитливий, активний і самостійний хлопчик. У дорослому віці вирізняється цілеспрямованістю, витримкою та відповідальністю.

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Данило — має давньоєврейське походження та перекладається як «Бог — мій суддя». У дитинстві Данило часто буває спокійним, доброзичливим і допитливим. У дорослому віці зазвичай розсудливий, врівноважений і відповідальний.

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Денис — походить із давньогрецької мови, тлумачиться як «присвячений Діонісу». У дитинстві Денис часто енергійний, веселий і товариський. У дорослому віці зазвичай комунікабельний, оптимістичний і творчий.

Іван — має давньоєврейське коріння та означає «Бог милостивий». У дитинстві Іван часто добрий, щирий і відкритий хлопчик. У дорослому віці вирізняється працьовитістю, надійністю та відданістю родині.

Микола — ім’я грецького походження, означає «переможець народів». У дитинстві Микола часто допитливий, кмітливий і товариський. У дорослому віці зазвичай відповідальний, наполегливий і практичний.

Сергій — має латинське коріння, тлумачиться як «знатний». У дитинстві Сергій часто доброзичливий, чуйний і рухливий хлопчик. У дорослому віці зазвичай самостійний, відповідальний і комунікабельний.

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День ангела 29 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 29 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та вказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч, родинного затишку та багато приводів для радості. Нехай кожен день приносить добрі новини, приємні зустрічі й здійснення заповітних мрій!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди вистачало любові, тепла й щасливих моментів. Нехай ангел-охоронець береже тебе від усього злого, дарує сили та впевненість у власних силах. Хай у домі панують мир і достаток, у серці живе надія, а поруч будуть люди, з якими хочеться ділити найкращі миті життя.

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди буде поруч, оберігає від тривог і допомагає знаходити вихід із будь-яких ситуацій. Бажаю, щоб доля була щедрою на приємні сюрпризи, життя дарувало нові можливості, а кожен задум здійснювався легко. Здоров’я тобі, щастя, благополуччя, миру та безмежної любові!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди тримає над тобою свої крила, оберігає від біди та допомагає у важливі моменти. Бажаю світлих думок, щирих усмішок, міцного здоров’я та гармонії в душі. Нехай у житті буде якомога більше щасливих днів, а всі молитви знаходять відгук на небесах!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю Божого благословення, міцного здоров’я, родинного добробуту та душевної рівноваги. Нехай ангел-охоронець завжди захищає тебе від життєвих негараздів, додає сил у складні хвилини та веде до щасливого майбутнього. Хай кожен день буде наповнений добром, любов’ю, приємними подіями та вдячністю за все хороше, що є у твоєму житті!

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