Який день ангела 28 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 28 листопада

28 листопада 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Василя, Григорія, Данила, Івана, Костянтина, Миколу, Олексія, Павла, Петра, Сергія, Степана, Тимофія, Ганну.

Андрій — давньогрецьке ім’я, яке означає «мужній», «хоробрий», «відважний». У дитинстві Андрії зазвичай активні, допитливі, енергійні та винахідливі. У дорослому віці стають самостійними, рішучими, відповідальними та цілеспрямованими.

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Василь — ім’я грецького походження, утворене від слова basileios, що означає «царський», «володарський». Маленькі Василі зазвичай доброзичливі, товариські, щирі та допитливі. Дорослі Василі часто спокійні, розважливі, відповідальні та надійні.

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Григорій — давньогрецьке ім’я, яке походить від слова grēgoros і означає «пильний», «той, хто не спить», «уважний». У дитинстві Григорії часто допитливі, кмітливі, активні та самостійні. У дорослому віці стають розсудливими, наполегливими, відповідальними та принциповими.

Данило — давньоєврейське ім’я, яке перекладається як «Бог — мій суддя». Маленькі Данили зазвичай спокійні, доброзичливі, допитливі та товариські. Дорослі Данили зазвичай урівноважені, розумні, відповідальні та наполегливі.

Іван — має давньоєврейське коріння та походить від імені Йоханан. Означає «Бог милостивий», «Божа благодать». У дитинстві Івани зазвичай добрі, відкриті, щирі та допитливі. Дорослі Івани часто працьовиті, відповідальні, терплячі та віддані.

Костянтин — латинське ім’я, утворене від слова constans, що означає «постійний», «стійкий», «непохитний». У дитинстві Костянтини часто спокійні, сором’язливі, спостережливі та допитливі. Дорослі Костянтини зазвичай розсудливі, надійні, послідовні та врівноважені.

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Микола — давньогрецьке ім’я, утворене від слів nike — «перемога» та laos — «народ». Означає «переможець народів». Маленькі Миколи зазвичай активні, кмітливі, допитливі та самостійні. Дорослі Миколи часто працьовиті, рішучі, практичні та врівноважені.

Олексій — давньогрецьке ім’я, яке походить від слова alexein — «захищати». Означає «захисник». У дитинстві Олексії зазвичай спокійні, доброзичливі, чуйні та врівноважені. Дорослі Олексії часто дипломатичні, терплячі, відповідальні та надійні.

Павло — латинське ім’я Paulus, яке перекладається як «малий», «скромний», «невеликий». Маленькі Павлики зазвичай доброзичливі, спокійні, чуйні та допитливі. У дорослому віці Павло стає відповідальним, терплячим, розсудливим і працьовитим.

Петро — давньогрецьке ім’я Petros, що означає «камінь», «скеля». У дитинстві Петри зазвичай допитливі, активні, самостійні та наполегливі. Дорослі Петри часто рішучі, принципові, відповідальні та цілеспрямовані.

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Сергій — ім’я має латинське коріння та походить від родового імені Sergius. Означає «знатний». У дитинстві Сергії зазвичай доброзичливі, чуйні, активні та товариські. Дорослі Сергії часто відповідальні, розважливі, працьовиті та віддані своїм принципам.

Степан — ім’я давньогрецького походження, українська форма імені Стефан. Означає «вінець», «корона», «вінок». Маленькі Степани зазвичай рухливі, допитливі, кмітливі та незалежні. У дорослому віці стають працьовитими, рішучими, практичними та відповідальними.

Тимофій — давньогрецьке ім’я, утворене від слів timao — «шанувати» та theos — «Бог». Означає «той, хто шанує Бога». У дитинстві Тимофії зазвичай спокійні, лагідні, допитливі та уважні. Дорослі Тимофії часто врівноважені, доброзичливі, відповідальні та терплячі.

Ганна — має давньоєврейське коріння та походить від слова Ханна. Означає «милість», «благодать», «прихильність». У дитинстві Ганни зазвичай добрі, чуйні, ніжні та товариські. Дорослі Ганни зазвичай турботливі, терплячі, відповідальні та мудрі.

День ангела 28 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 28 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

У День ангела бажаю Божого благословення, міцного здоров’я та спокою в душі. Нехай кожна молитва буде почутою, кожна добра справа повертається сторицею, а поруч завжди будуть люди, які підтримають, зрозуміють і щиро любитимуть!

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Зі святом іменин! Нехай твій небесний покровитель захищає від заздрощів, розчарувань і життєвих негараздів. Бажаю впевненості у власних силах, здійснення бажань, приємних несподіванок і щасливих митей у колі найдорожчих людей!

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб доля була щедрою на щасливі події, життя дарувало нові можливості, а серце завжди знаходило причини для усмішки. Нехай у твоєму домі панують мир, любов і достаток, а ангел-охоронець оберігає на кожному кроці!

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Нехай сьогоднішнє свято принесе багато теплих слів, приємних емоцій і щирих побажань! Бажаю, щоб твій ангел завжди допомагав у важливих справах, додавав сил у складні хвилини та оберігав від усього недоброго. Будь щасливою людиною, кохай і будь коханою!

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Щиро бажаю щасливого Дня ангела! Нехай небесний захисник завжди освітлює твій життєвий шлях, допомагає уникати помилок і знаходити вихід із будь-яких ситуацій. Бажаю довгих років життя, міцного здоров’я, добробуту, сімейної злагоди та здійснення найзаповітніших мрій!

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