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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

День ангела 21 листопада: кого та як вітати з іменинами

21 листопада 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 21 листопада

Який день ангела 21 листопада / © pexels.com

Хто святкує день ангела 21 листопада

21 листопада 2026 року привітайте з іменинами Олександра.

Олександ — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві енергійний, активний, має багато друзів і добре вчиться. В дорослому віці стає сміливим, працьовитим, відданим сім’янином.

День ангела 21 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 21 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 21 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

З іменинами! Хочу побажати тобі завжди відчувати себе щасливою людиною, мати сили для нових звершень і не втрачати віри у власні можливості. Нехай ангел-охоронець оберігає кожен твій крок, а рідні люди дарують турботу, підтримку та щиру любов. Нехай усе задумане неодмінно здійснюється!

***

У День твого ангела бажаю Божого благословення, міцного здоров’я та світлої долі. Нехай небесний покровитель захищає від заздрості, зла й розчарувань, допомагає зберігати спокій у непрості часи та дарує впевненість у завтрашньому дні. Хай кожна молитва буде почутою, а кожне добре бажання знаходить шлях до здійснення!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець мав якомога менше приводів для хвилювання за тебе, адже життя нехай складається якнайкраще! Більше щасливих днів, веселих зустрічей, приємних подарунків, фінансових можливостей і здійснених мрій. Нехай усмішка частіше з’являється на обличчі, а серце завжди знаходить причини радіти!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для маленьких радощів, великих досягнень і щирих почуттів. Бажаю прокидатися з гарним настроєм, засинати з вдячністю за прожитий день і ніколи не сумніватися, що попереду чекає багато хорошого. Нехай ангел-охоронець береже тебе та твою родину!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе та твоїх близьких, допомагає у важливих справах і підтримує на життєвому шляху. Бажаю щасливої долі, міцного здоров’я, родинного затишку, добробуту та душевної рівноваги. Нехай у житті буде більше світлих днів, добрих людей і приводів дякувати за кожну мить!

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