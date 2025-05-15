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Новини ТСН 14:00 15 травня. Шок! У НАТО назвали склад делегації РФ у Туреччині ляпасом?!
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Шалений скандал навколо перемовин у Туреччині: російські блазні й різкі заяви Трампа
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Ці дрони для росіян страшніші за смерть! Ексклюзивні подробиці спецоперацій з Magura
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День вишиванки 2025: вбрання, що здивує кожного
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Буданов знає, чи чекати Путіна в Анкарі! Відповідь коротка - ні! Ексклюзив ТСН
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Рідні оплакують відомого ведучого Максима Неліпу, який загинув на фронті - неочікувані факти з життя
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Новини ТСН 12:00 15 травня. Несподівано Буданов не стримався і дещо видав про переговори у Туреччині
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Сили оборони покращили тактичне положення на трьох напрямках Донеччини
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ТСН головне за 14 травня. Хто прилетить до Стамбула і чи відбудуться прямі перемови?