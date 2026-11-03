Яке церковне свято в Україні 10 листопада

Церковне свято 10 листопада / © pexels.com

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10 листопада (23 листопада), в православному календарі день пам’яті апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними. Ім’я Ераста згадується в Посланні апостола Павла до римлян. У 16-му розділі апостол передає вітання від Ераста, якого називає скарбником міста (Рим. 16:23). У церковному переданні його пов’язують із Коринфом, де він обіймав відповідальну адміністративну посаду.

За православним житієм, згодом Ераст залишив світську діяльність і служив у Єрусалимській Церкві, а пізніше став єпископом у Панеаді, місті в Палестині. Його життя стало прикладом того, як людина, яка мала досвід громадської та адміністративної роботи, могла присвятити себе служінню християнській громаді.

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Олімп, якого також називають Олімпаном, належав до апостолів від сімдесяти. Його ім’я згадане в Посланні апостола Павла до римлян: «Вітайте Філолога та Юлію, Нірея та сестру його, і Олімпана, і всіх святих, що з ними» (Рим. 16:15).

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Згідно з церковним переданням, Олімп був супутником апостола Петра та разом із ним вирушив до Рима. У той час християнські громади зазнавали переслідувань, а проповідування віри могло коштувати людині життя.

Родіон, відомий також як Іродіон або Іродіан, був родичем апостола Павла. У Посланні до римлян Павло передає йому вітання (Рим. 16:11).

Церковне передання розповідає, що Родіон проповідував християнство та навертав до нової віри юдеїв і язичників. Його місіонерська діяльність була пов’язана з містом Патри, де він, за житієм, служив єпископом.

За переказами, Родіон зазнав жорстокого нападу через свою проповідь, але вижив і продовжив служіння. Пізніше він вирушив до Рима разом з апостолом Петром. Там Родіон загинув мученицькою смертю під час переслідувань за правління Нерона.

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Сосипатр, якого також називають Сосипатром, походив з Ахаї — історичної області Стародавньої Греції. Апостол Павло згадує його серед тих, хто передає вітання християнам Рима (Рим. 16:21).

За церковним переданням, Сосипатр був учнем Павла та згодом став єпископом Іконії, міста в Малій Азії. Там він проповідував Євангеліє, навчав новонавернених і підтримував християнську громаду.

Кварт, якого також називають Квартою або Квартом, згадується в Посланні до римлян. Павло передає вітання від нього, називаючи його братом у вірі (Рим. 16:23).

Згідно з церковним переданням, Кварт став єпископом Бейрута, стародавнього міста на узбережжі Середземного моря. Він проповідував серед місцевих жителів, навертав язичників до християнства та зазнав численних випробувань через свою діяльність.

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Тертій посідає особливе місце серед сподвижників апостола Павла. У Посланні до римлян він сам називає своє ім’я: «Вітаю вас у Господі й я, Тертій, що написав цього листа» (Рим. 16:22).

Ця згадка дає змогу стверджувати, що Тертій виконував роль писаря, який записував слова Павла. Саме завдяки його праці одне з найважливіших послань Нового Завіту було зафіксоване в письмовій формі.

Церковне свято в Україні 10 листопада за старим календарем

За старим календарем 10 листопада в Україні вшановували пам’ять святої великомучениці Параскеви. Вона народилася в родині побожних християн, які особливо шанували день п’ятниці — на згадку про страждання Ісуса Христа, тому доньку назвали Параскевою, що з грецької означає «п’ятниця». За церковним переданням, Параскева присвятила життя проповідуванню християнської віри. За відмову зректися Христа вона зазнала жорстоких катувань і прийняла мученицьку смерть.

Прикмети 10 листопада

Народні прикмети 10 листопада / © pexels.com

Сонячно й ясно — зима буде теплою.

Хмарно — у середині грудня вдарять сильні морози.

Ранковий туман — очікується відлига.

Що не можна робити 10 листопада

За народними віруваннями, цього дня краще відкласти генеральне прибирання та не виносити з оселі сміття, щоб разом із ним не винести сімейний добробут. Не рекомендували й вирушати в далеку дорогу: осіння негода могла ускладнити подорож. Родіонів день вважали часом для спокійних домашніх справ, тому наші предки намагалися не метушитися без потреби й уникати ризикованих задумів.

Що можна робити 10 листопада

У народному календарі 10 листопада відоме як свято Родіона та Єраста, або Родіонів день. Із цією датою пов’язували звичай приносити до храму хліб і сіль для освячення. Вважалося, що такі продукти мають особливу силу: ними пригощали свійських тварин, аби ті залишалися здоровими, а самі господарі куштували освячений хліб як оберіг від недуг і нестатків. Також існувало повір’я, що частування хлібом і сіллю допоможе помиритися з людьми, з якими давно не вдавалося знайти спільну мову.

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