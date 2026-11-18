Який день ангела 25 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 25 листопада

25 листопада 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Василя, Віктора, Григорія, Дмитра, Івана, Миколу, Олександра, Павла, Петра, Семена, Ярослава.

Андрій — давньогрецьке походження й означає «мужній», «хоробрий», «відважний». У дитинстві Андрії зазвичай допитливі, активні, товариські та винахідливі. У дорослому віці стають цілеспрямованими, відповідальними й наполегливими. Можуть бути емоційними, але водночас цінують незалежність і справедливість.

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Василь — походить із давньогрецької мови та означає «царський», «володарський». У дитинстві Василі часто спокійні, доброзичливі, допитливі й товариські. Дорослі Василі зазвичай відповідальні, врівноважені, працьовиті та віддані близьким. Цінують стабільність, чесність і родинні стосунки.

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Віктор — має латинське походження та перекладається як «переможець». У дитинстві Віктори часто енергійні, активні, люблять змагатися й прагнуть бути першими. У дорослому віці проявляють рішучість, наполегливість і впевненість у собі.

Григорій — походить із грецької мови й означає «той, хто не спить», «пильний». У дитинстві Григорії часто кмітливі, допитливі, активні та незалежні. Дорослі Григорії зазвичай розсудливі, спостережливі, відповідальні та принципові. Можуть бути вимогливими до себе й оточення.

Дмитро — має давньогрецьке походження та пов’язане з ім’ям богині Деметри. Його значення — «присвячений Деметрі». У дитинстві Дмитрики часто рухливі, життєрадісні, кмітливі й товариські. У дорослому віці Дмитро може проявляти рішучість, працьовитість, винахідливість і наполегливість. Зазвичай цінує дружбу та комфорт.

Іван — має давньоєврейське походження та означає «Бог милостивий» або «Божа благодать». У дитинстві Івани часто добрі, відкриті, щирі та допитливі. Дорослі Івани зазвичай працьовиті, надійні, витривалі та віддані родині. Цінують справедливість, традиції й чесні стосунки.

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Микола — походить із грецької мови та означає «переможець народів». У дитинстві Миколки часто допитливі, доброзичливі, кмітливі й товариські. У дорослому віці Миколи зазвичай практичні, відповідальні, наполегливі й розважливі.

Олександр — має давньогрецьке походження та означає «захисник людей». У дитинстві Сашки часто активні, сміливі, допитливі й незалежні. У дорослому віці Олександри зазвичай рішучі, цілеспрямовані, відповідальні та впевнені в собі.

Павло — походить із латинської мови та означає «малий», «скромний». У дитинстві Павлики часто спокійні, доброзичливі, чутливі та спостережливі. Дорослі Павлі зазвичай розсудливі, терплячі, надійні й дипломатичні.

Петро — має давньогрецьке походження та перекладається як «камінь», «скеля». У дитинстві Петрики часто допитливі, наполегливі, самостійні та вперті. У дорослому віці Петри зазвичай рішучі, принципові, відповідальні й витривалі.

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Семен — давньоєврейське ім’я, означає «почутий Богом». У дитинстві Семени часто спокійні, уважні, доброзичливі та допитливі. Дорослі Семени зазвичай терплячі, працьовиті, чуйні та відповідальні.

Ярослав — має слов’янське походження. Воно складається з двох частин: «яр» — пов’язаної з поняттями сили, енергії та яскравості, і «слав» — «слава». У дитинстві Ярослави часто енергійні, допитливі, кмітливі та незалежні. У дорослому віці стають цілеспрямованими, амбітними, рішучими та наполегливими.

День ангела 25 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 25 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та підказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч і якомога більше приводів для радості. Нехай у серці завжди живуть віра, надія та любов!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив добрі новини, приємні зустрічі та щасливі моменти. Нехай твій ангел-охоронець невтомно береже тебе і твою родину, відводить від усього лихого та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Здоров’я, миру, достатку й родинного затишку!

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Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, дарує сили у складні хвилини, оберігає від помилок і допомагає знаходити вихід із будь-яких ситуацій. Бажаю, щоб доля була щедрою на щасливі події, життя наповнювалося любов’ю, а кожен новий день дарував упевненість у завтрашньому дні.

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З Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде якомога більше світлих і радісних днів, щирих усмішок та приємних несподіванок. Бажаю, щоб усі тривоги залишалися позаду, здоров’я ніколи не підводило, а поруч завжди були ті, хто любить, цінує та підтримує. Нехай твій небесний захисник береже тебе на кожному кроці!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, тепла в серці та благополуччя в домі. Нехай небесний покровитель захищає від усього недоброго, допомагає втілювати плани й додає сил для нових звершень. Хай життя буде сповнене любові, добробуту, приємних зустрічей і щасливих митей, а всі добрі бажання неодмінно здійснюються!

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