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Цікаві і курйозні новини у світі
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Пілот раптово знепритомнів під час польоту: те, що зробила пасажирка, всіх шокувало
Що корисніше пити – чай чи каву, цілющі властивості напоїв
Тато втік із дітьми три роки тому: їх вперше помітили в дикій природі (фото)
Остання цифра року вашого народження розповість про ваш характер
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