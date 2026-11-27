Церковне свято 4 грудня / © Pixabay

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4 грудня (17 грудня), в православному календарі день пам’яті великомучениці Варвари. Свята Варвара жила у III столітті в місті Іліополі, яке розташовувалося на території Фінікії. За церковним переказом, вона походила із заможної язичницької родини. Її батько Діоскор був знатним і впливовим чоловіком, який дуже оберігав єдину доньку.

Варвара вирізнялася красою та розумом. Батько, побоюючись, що дівчина може познайомитися з християнами та прийняти їхню віру, поселив її у високій вежі. Там вона мала жити подалі від сторонніх людей.

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Однак усамітнення допомогло Варварі замислитися над світом, природою та її Творцем. Споглядаючи красу навколишнього світу, дівчина почала шукати відповіді на духовні питання. Згодом вона познайомилася з християнським ученням і прийняла хрещення.

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Коли Діоскор дізнався, що його донька стала християнкою, він розлютився. Варвара відмовилася зректися своєї віри, попри погрози та вимоги батька.

За житієм, її передали на суд місцевому правителю, який намагався переконати дівчину відмовитися від християнства. Варвара залишалася непохитною, тому її піддали жорстоким катуванням.

У церковному переказі йдеться, що свята мужньо переносила страждання, молилася та не відмовлялася від віри в Христа. Її приклад надихнув на християнський подвиг і інших людей, зокрема мученицю Юліанію, яка також постраждала за віру.

Зрештою Варвару засудили до смерті. За переказом, вирок виконав її власний батько, який відрубав доньці голову мечем. Незабаром після цього він загинув від удару блискавки.

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Церковне свято 4 грудня — день пам’яті пам’яті преподобного Івана Дамаскина

Святий Іван Дамаскин народився в Дамаску, здобув освіту при дворі халіфа, однак згодом відмовився від світської кар’єри та присвятив життя служінню Богові. Він залишив після себе численні богословські твори, які допомогли систематизувати християнське вчення та пояснити його основні положення.

Його батько Сергій Мансур був впливовим чиновником і, за історичними свідченнями, обіймав посаду, пов’язану з фінансовими справами держави. Родина зберігала християнську віру, попри те що місто перебувало під владою мусульман.

Сергій подбав про освіту сина. Іван вивчав філософію, математику, граматику, риторику, а також богослов’я. За церковним переказом, його наставником був монах Косьма, якого батько викупив із полону. Учитель допоміг юнакові опанувати грецьку філософію та християнське богослов’я.

Іван вирізнявся здібностями до навчання, мав гострий розум і прагнув глибоко розуміти питання віри. Його знання згодом стали основою для богословських праць, які здобули визнання далеко за межами Сирії.

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Однією з найважливіших сторін діяльності Івана Дамаскина стала боротьба з іконоборством. У VIII столітті у Візантійській імперії розгорнулася суперечка щодо вшанування святих ікон. Частина церковних і державних діячів виступала проти їх використання, вважаючи поклоніння образам порушенням біблійних заповідей.

Іван Дамаскин, який жив за межами Візантійської імперії, відкрито виступив на захист ікон. Він написав кілька богословських трактатів, у яких пояснював різницю між поклонінням Богові та шануванням святих образів.

Святий наголошував, що християни не поклоняються дереву, фарбі чи матеріалу, з якого створена ікона. Вони вшановують зображену на ній особу, а через образ спрямовують свої думки до Бога.

Церковне свято в Україні 4 грудня за старим календарем

За старим календарем 4 грудня в Україні святкували Введення в храм Пресвятої Богородиці. За церковним переказом, батьки Діви Марії, праведні Йоаким та Анна, у похилому віці отримали від Бога дитину й пообіцяли присвятити її Господу. Коли Марії виповнилося три роки, вони привели її до Єрусалимського храму, де вона залишилася жити та служити Богові. Під час урочистої події маленька Марія самостійно піднялася храмовими сходами, а первосвященник зустрів її та ввів до святині. Цей вчинок символізував повне посвячення дівчинки Господу та підготовку до її майбутнього покликання стати Матір’ю Ісуса Христа.

Прикмети 4 грудня

Народні прикмети 4 грудня / © pexels.com

4 грудня морозно — зима буде холодною та сніжною.

Випав сніг і не тане — сніговий покрив може триматися до весни, а наступний рік буде врожайним.

Якщо день сонячний і морозний — очікували гарної погоди найближчими днями.

Що не можна робити 4 грудня

Існувало повір’я, що цього дня чоловікам не слід ображати дружин, лаятися з ними чи влаштовувати сімейні сварки. Вважалося, що неповага до жінки на Варвари може обернутися фізичними недугами, зокрема болем у спині та суглобах. Також люди намагалися не планувати далекі мандрівки, побоюючись неприємностей у дорозі.

Що можна робити 4 грудня

У народній традиції Варварин день пов’язували з жіночим благополуччям, материнством і сімейним добробутом. До великомучениці зверталися з проханнями про народження дітей, їхнє здоров’я, щасливу долю та захист від небезпек. Святу також вважали покровителькою майбутніх матерів і тих, хто опинився у скрутних життєвих обставинах.

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