Церковный праздник 4 декабря / © Pixabay

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4 декабря (17 декабря), в православном календаре день памяти великомученицы Варвары. Святая Варвара жила в III веке в городе Илиополе, расположенном на территории Финикии. По церковному преданию, она происходила из богатой языческой семьи. Ее отец Диоскор был знатным и влиятельным мужчиной, очень оберегавшим единственную дочь.

Варвара отличалась красотой и умом. Отец, опасаясь, что девушка может познакомиться с христианами и принять их веру, поселил ее в высокой башне. Там она должна была жить подальше от посторонних людей.

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Однако уединение помогло Варваре задуматься над миром, природой и ее Творцом. Взирая на красоту окружающего мира, девушка начала искать ответы на духовные вопросы. Впоследствии она познакомилась с христианским учением и приняла крещение.

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Когда Диоскор узнал, что его дочь стала христианкой, он разозлился. Варвара отказалась отречься от своей веры, несмотря на угрозы и требования отца.

По житию ее передали на суд местному правителю, который пытался убедить девушку отказаться от христианства. Варвара оставалась непоколебимой, поэтому ее подвергли жестоким пыткам.

В церковном предании говорится, что праздники мужественно переносили страдания, молились и не отказывались от веры во Христа. Ее пример вдохновил на христианский подвиг и других людей, в частности, мученицу Юлианию, которая также пострадала за веру.

В конце концов, Варвару приговорили к смерти. По преданию, приговор исполнил ее отец, отрубивший дочери голову мечом. Вскоре после этого он погиб от удара молнии.

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Церковный праздник 4 декабря — день памяти памяти преподобного Иоанна Дамаскина

Святой Иоанн Дамаскин родился в Дамаске, получил образование при дворе халифа, однако впоследствии отказался от светской карьеры и посвятил жизнь служению Богу. Он оставил после себя многочисленные богословские произведения, помогшие систематизировать христианское учение и объяснить его основные положения.

Его отец Сергей Мансур был влиятельным чиновником и, по историческим свидетельствам, занимал должность, связанную с финансовыми делами государства. Семья сохраняла христианскую веру, несмотря на то, что город находился под властью мусульман.

Сергей позаботился об образовании сына. Иоанн изучал философию, математику, грамматику, риторику, а также богословие. По церковному преданию его наставником был монах Косьма, которого отец выкупил из плена. Учитель помог юноше овладеть греческой философией и христианским богословием.

Иоанн отличался способностями к учебе, обладал острым разумом и стремился глубоко понимать вопросы веры. Его знания впоследствии стали основой для богословских трудов, получивших признание далеко за пределами Сирии.

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Одной из важнейших сторон деятельности Ивана Дамаскина стала борьба с иконоборчеством. В VIII веке в Византийской империи развернулся спор по почитанию святых икон. Часть церковных и государственных деятелей выступала против их использования, считая поклонение образам нарушением библейских заповедей.

Иван Дамаскин, живший за пределами Византийской империи, открыто выступил в защиту икон. Он написал несколько богословских трактатов, объясняющих разницу между поклонением Богу и почитанием святых образов.

Святой отмечал, что христиане не поклоняются дереву, краске или материалу, из которого создана икона. Они чествуют изображенную на ней личность, а через образ устремляют свои мысли к Богу.

Церковный праздник в Украине 4 декабря по старому календарю

По старому календарю 4 декабря в Украине праздновали Введение во храм Пресвятой Богородицы. По церковному преданию родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, в преклонном возрасте получили от Бога ребенка и пообещали посвятить ее Господу. Когда Марии исполнилось три года, они привели ее в Иерусалимский храм, где она осталась жить и служить Богу. Во время торжественного события маленькая Мария самостоятельно поднялась по храмовой лестнице, а первосвященник встретил ее и ввел в святыню. Этот поступок символизировал полное посвящение девочки Господу и подготовку к будущему призванию стать Матерью Иисуса Христа.

Приметы 4 декабря

Народные приметы 4 декабря / © pexels.com

4 декабря морозно — зима будет холодной и снежной.

Выпал снег и не тает — снежный покров может держаться до весны, а следующий год будет урожайным.

Если день солнечный и морозный — ожидали хорошую погоду в ближайшие дни.

Что нельзя делать 4 декабря

Существовало поверье, что в этот день мужчинам не следует оскорблять жен, ругаться с ними или устраивать семейные ссоры. Считалось, что неуважение к женщине Варвары может обернуться физическими недугами, в частности болью в спине и суставах. Также люди пытались не планировать дальние путешествия, опасаясь неприятностей в пути.

Что можно делать 4 декабря

В народной традиции Варварин день связывали с женским благополучием, материнством и семейным благополучием. К великомученице обращались с просьбами о рождении детей, их здоровье, счастливой судьбе и защите от опасностей. Святую также считали покровительницей будущих матерей и оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.

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