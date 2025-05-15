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Леди
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В изумрудном платье с пайетками: Ева Лонгория роскошным образом произвела фурор на красной дорожке в Каннах
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Зажигательная пара на красной дорожке: Квентин Тарантино вышел в свет с женой Даниэллой
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Этого больше не будет: на Каннском кинофестивале запретили "голые" платья
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Вау, какая: Елена Зеленская показала красивое фото в изысканном платье
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В белых одеяниях: принц Жак и принцесса Габриэлла побывали на своем первом причастии
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В платье с открытыми плечами и в объятиях мужа: Меган Маркл сходила с Гарри на необычное свидание
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Много золота и блеска: Мисс Украина-2024 показала символическое платье для "Мисс мира"
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- Звезды и мода
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Именные подвески и кольцо с сапфиром: три любимые украшения принцессы Уэльской
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- 7445
Действительно ли сахар – яд для вашего мозга
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- Шоу-бизнес
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В полупрозрачном платье с кружевными деталями: Анджелину Джоли заметили возле ее бутика
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- Дом
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- 349
Улитки и слизни ненавидят этот запах: как один ингредиент отпугивает вредителей от вашего сада
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- Шоу-бизнес
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- 375
В десять рук: Ева Лонгория показала, как парикмахеры и визажисты собирают ее на красную дорожку
Королевские семьи
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- Количество просмотров
- 3088
Именные подвески и кольцо с сапфиром: три любимые украшения принцессы Уэльской
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- 972
Носит их не снимая: Меган Маркл показала свои любимые кольца и красивый маникюр
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- Количество просмотров
- 1597
В объятиях и с бокалами игристого: Майк Тиндалл шутливо поздравил жену Зару с днем рождения
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- Количество просмотров
- 2864
В золотой блузе и синей юбке: яркая королева Максима появилась на мероприятии в Амстердаме
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- Дата публикации
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- Количество просмотров
- 2965
В прозрачном платье, усыпанном камнями: леди Виктория Херви на красной дорожке Канн
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- Дата публикации
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- Количество просмотров
- 36k
Свадьба в иорданском королевстве: племянница короля Абдаллы II шла под венец в платье, похожем на образ Грейс Келли
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- Дата публикации
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- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 972
Носит их не снимая: Меган Маркл показала свои любимые кольца и красивый маникюр
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- Дата публикации
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- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 104
В вышиванке-кимоно и голубом платье: Оля Цибульская продемонстрировала красивый образ
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- Астрология
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- 17
Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 16 мая
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- Дом
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- 10
Как обрезать все виды гортензии и когда это делать: полезные советы
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- Шоу-бизнес
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- 1399
Сочетала платье-балахон и трендовую обувь на платформе: Сальму Хайек сфотографировали в Нью-Йорке
Мода
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- 1946
Широкие плечи и яркие цвета: бренд Saint Laurent презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026
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Ретро-эстетика, головные уборы и лифчики-пули: бренд Miu Miu представил коллекцию осень-зима 2025-2026
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- Количество просмотров
- 2293
Банты, жемчуг и неизменный твид: бренд Chanel презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026
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- Количество просмотров
- 3884
Кружево, твидовые ткани и рюши: Модный дом Valentino представил коллекцию осень-зима 2025-2026
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- Количество просмотров
- 2210
Дерзкие принты, бархат и шубы: бренд Roberto Cavalli представил коллекцию осень-зима 2025-2026
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- Количество просмотров
- 3594
Прозрачные ткани, вышивка и много жабо: Дом Dior представил коллекцию осень-зима 2025-2026
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- Дата публикации
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- Количество просмотров
- 4674
Текстурные ткани и много оригинальной обуви: Дом Balmain представил коллекцию осень-зима 2025-2026
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- Дата публикации
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- Количество просмотров
- 1459
Кружево, легкость и бохо-эстетика: Дом Chloé представил коллекцию осень-зима 2025-2026
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- Дата публикации
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- Количество просмотров
- 2037
Капюшоны, складки и оверсайз: бренд Stella McCartney представил коллекцию осень-зима 2025-2026
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- Количество просмотров
- 2783
Эффектные принты и объемные юбки: Модный дом Versace презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026
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- Количество просмотров
- 4854
Бисер, металл и пластик: Модный дом Rabanne презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026
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- Количество просмотров
- 6927
Брюки, платья с драпировками и тренчи: бренд Victoria Beckham представил коллекцию сезон осень-зима 2025-2026
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- Дата публикации
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- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1597
В объятиях и с бокалами игристого: Майк Тиндалл шутливо поздравил жену Зару с днем рождения
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 967
Влияют ли гормоны на появление новых и увеличение старых родинок: рассказывает врач Богомолец
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- Дата публикации
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- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 2024
Внушительное декольте, перья и каблуки: Ким Кардашьян подловили папарацци в Париже
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- Дата публикации
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- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 553
Сырная овсянка: рецепт вкусного и полезного завтрака
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- Дата публикации
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- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 2544
В платье с разрезом: актриса Холли Берри посетила светский ужин во Франции
Гороскопы
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- Астрология
- Количество просмотров
- 17
Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 16 мая
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- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 60k
Какому знаку Зодиака повезет 14-15 мая
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- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 26k
Гороскоп на 14-15 мая для всех знаков Зодиака: день отказа от своих интересов и принципов
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- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 11k
Астрологический прогноз на 14-15 мая
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- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 76k
Три знака, которым сегодня придется выбирать между добром и злом
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- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 10k
Астролог назвал мужчин Зодиака, которые любят ходить по магазинам
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- Дата публикации
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- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 2941
Нежно смотрел и целовал руку: Том Круз и Анджела Бассетт привлекли внимание на красной дорожке в Каннах
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- Дата публикации
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- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 2864
В золотой блузе и синей юбке: яркая королева Максима появилась на мероприятии в Амстердаме
-
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- Дата публикации
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- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 731
Запеченная паста из пепперони: рецепт сочного блюда
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- Дата публикации
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- Категория
- Отношения
- Количество просмотров
- 6042
Современная реальность: как ИИ может уберечь семью от бытовых ссор
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- Дата публикации
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- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 2591
Ярко и гламурно: Ева Лонгория посетила мероприятие в расшитом разноцветным бисером платье
Стритстайл
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- Дата публикации
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- Количество просмотров
- 111
В полупрозрачном платье с кружевными деталями: Анджелину Джоли заметили возле ее бутика
-
- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 1399
Сочетала платье-балахон и трендовую обувь на платформе: Сальму Хайек сфотографировали в Нью-Йорке
-
- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 2024
Внушительное декольте, перья и каблуки: Ким Кардашьян подловили папарацци в Париже
-
- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 1030
В черном костюме и увешанная бриллиантами: Ким Кардашьян выступила в суде
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- Дата публикации
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- Количество просмотров
- 5989
Кардинальное решение: Белла Хадид сменила имидж и прибыла на Каннский кинофестиваль
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- Дата публикации
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- Количество просмотров
- 1254
В жакете на голое тело и прозрачной юбке: роскошная Шарлиз Терон под прицелом папарацци
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- Дата публикации
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- Категория
- Фитнес
- Количество просмотров
- 1617
Укрепляют мышцы, стимулируют сердце и сжигают калории: 3 упражнения, которые следует попробовать в бассейне
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- Дата публикации
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- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 8915
Со шлейфом и огромным бантом: звезда фильма "Миссия невыполнима" блистала в Каннах
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- Дата публикации
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- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 2965
В прозрачном платье, усыпанном камнями: леди Виктория Херви на красной дорожке Канн
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- Дата публикации
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- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 1841
Топ-9 интересных способов использования лемонграсса в кулинарии
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- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 5890
Она роскошна: 58-летняя Сальма Хайек в бикини и топлес снялась для глянца
Звезды
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- Категория
- Писк моды
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- Звезды
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Не только принцесса Кейт и королева Елизавета II: королевские особы, в честь которых были названы цветы
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- Категория
- Звезды
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Украшение со смыслом: чем особенно помолвочное кольцо королевы Мэри
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- Категория
- Звезды
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