Как утеплить окна с помощью пленки: дешевый лайфгак

Как рекомендуют специалисты для бюджетного утепления окон, нужны всего лишь запас пузырчатой пленки (упаковочной пленки с пузырьками), ножницы и пульверизатор с водой. Способ утепления очень прост –покрыть окна пузырчатой пленкой. И очень бюджетный – цены на упаковочную пленку с пузырьками стартуют от 20 грн.

Как утеплить окна с помощью пузырчатой пленки

Примерьте листы пузырчатой пленки к окнам и обрежьте по размеру так, чтобы пленка покрывала окно от края к краю, плотно прилегая к стеклу. Пленку лучше брать с пузырьками большего размера, потому что она будет пропускать больше света.

Распылите воду пульверизатором на все окно. Пузырчатую пленку прижмите к окну так, чтобы пузыри касались стекла, плоской стороной к вам, что она прилипла к стеклу. Когда придет весна, просто снимите пленку. После такого утепления плёнкой, стекло останется чистым.

Если пузырчатая пленка плохо прилипает, смешайте небольшое количество глицерина с водой и распылите на окно. Или используйте двухсторонний скотч.

Утеплить с помощью плёнки можно не только окна, но и двери со стеклянными вставками.

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