Курс валют на 28 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курсы валют. / © Associated Press

Реклама

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 28 октября. Доллар добавил еще 6 коп. В то же время евро потерял 10 коп, а польский злотый — 1 коп.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Реклама

Курс доллара

1 доллар США — 45,60 (+6 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,85 (-10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,55 (- 1 коп.)

Напомним, финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует не продавать валюту без необходимости, а ее покупку рассматривать как способ защитить сбережения. По его оценке, наличные доллары могут стать источником дохода при относительно низких рисках. Если в ближайшие 2,5 месяца курс доллара вырастет до 46 грн, прирост будет составлять около 2,2%, или 10,5% в годовом измерении.

Реклама

Новости партнеров