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Курс валют на 28 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар достиг рекордной отметки — 45,60 грн.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 28 октября. Доллар добавил еще 6 коп. В то же время евро потерял 10 коп, а польский злотый — 1 коп.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,60 (+6 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,85 (-10 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,55 (- 1 коп.)
Напомним, финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует не продавать валюту без необходимости, а ее покупку рассматривать как способ защитить сбережения. По его оценке, наличные доллары могут стать источником дохода при относительно низких рисках. Если в ближайшие 2,5 месяца курс доллара вырастет до 46 грн, прирост будет составлять около 2,2%, или 10,5% в годовом измерении.