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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 28 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар достиг рекордной отметки — 45,60 грн.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курсы валют. / © Associated Press

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 28 октября. Доллар добавил еще 6 коп. В то же время евро потерял 10 коп, а польский злотый — 1 коп.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 45,60 (+6 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,85 (-10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,55 (- 1 коп.)

Напомним, финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует не продавать валюту без необходимости, а ее покупку рассматривать как способ защитить сбережения. По его оценке, наличные доллары могут стать источником дохода при относительно низких рисках. Если в ближайшие 2,5 месяца курс доллара вырастет до 46 грн, прирост будет составлять около 2,2%, или 10,5% в годовом измерении.

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