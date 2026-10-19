Какой церковный праздник в Украине 26 октября

Церковный праздник 26 октября / © Pixabay

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26 октября (8 ноября), в православном календаре день памяти великомученика Димитрия Мироточца. Святой Димитрий жил в конце III — начале IV века в городе Солунь, который сегодня называется Салониками и расположен на территории Греции. По церковному преданию, он родился в состоятельной и знатной семье, исповедовавшей христианство.

Благодаря своему происхождению и способностям, Димитрий получил высокое положение в обществе. Его назначили военачальником и правителем Солунской области. Однако наибольшее значение для него имела не военная карьера, а вера в Бога.

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В то время Римская империя преследовала христиан, требуя от подданных соблюдать языческие обряды. Несмотря на опасность, Димитрий не отрекся от своих убеждений и начал открыто проповедовать христианство.

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По церковному преданию, император Максимиан Галерий узнал о христианской вере Димитрия и его проповеднической деятельности. Правителя заключили в тюрьму, требуя отказаться от христианства, однако он остался верен своим убеждениям.

Находясь под стражей, Димитрий, по преданию, благословил юношу Нестора на поединок с гладиатором Лием, издевающимся над христианами. Нестор победил противника, но этот случай вызвал гнев императора.

В 306 году святой Димитрий принял мученическую смерть. По преданию его убили копьями по приказу императора. Так он вошел в историю христианства как великомученик — человек, отдавший жизнь за свою веру.

Особое место в почитании святого занимает история его мощей. После смерти Димитрия христиане начали чествовать место его погребения, где впоследствии построили храм.

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По церковному преданию, от мощей святого выделялось душистое миро — ароматическая жидкость, которую верующие воспринимали как знак благодати Божией. С этим явлением связано название Мироточец.

На протяжении веков к святыне в Салониках приходили паломники, которые молились святому о защите, исцелении и помощи в сложных жизненных обстоятельствах. Почитание Димитрия распространилось далеко за пределы Греции, в том числе и на украинских землях.

Церковный праздник в Украине 26 октября по старому календарю

По старому календарю 26 октября в Украине чтили память мученика Карпа, епископа Фиатирийского. Он посвятил свою жизнь распространению христианской веры, проповедовал Евангелие и обращал людей в христианство. Во время преследований христиан во времена римского императора Деция святой Карп подвергся жестоким пыткам за отказ отречься от веры в Иисуса Христа. По церковному преданию, он принял мученическую смерть вместе со святым Папиллой, диаконом Агатоникой и другими христианами.

Приметы 26 октября

Народные приметы 26 октября / © pexels.com

Если 26 октября морозно, зима может быть холодной и суровой.

Если идет дождь, непогода может задержаться еще на несколько дней.

Если небо пасмурное и низкие облака — следует ожидать осадков и похолодания.

Что нельзя делать 26 октября

В этот день советовали одеваться в соответствии с сезоном. По поверьям, пренебрежение холодом и легкомысленное отношение к погоде могли навлечь суровую зиму.

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Что можно делать 26 октября

В народном календаре 26 октября известен как Дмитриев день, символизирующий переход к холодному времени года. От этой даты, по древним поверьям, уже не следует ожидать длительного осеннего тепла, ведь зима постепенно вступает в свои права.

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