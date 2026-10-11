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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1156
Час на прочитання
2 хв

День ангела 18 жовтня: кого та як вітати з іменинами

18 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 18 жовтня

Який день ангела 18 жовтня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 18 жовтня

18 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Гаврила, Давида, Йосипа, Луку, Миколу, Семена, Сергія, Федора, Єлизавету, Єфросинію, Злату.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві сміливий, активний. В дорослому віці стає комунікабельним

Гаврило — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Бог — моя сила». В дитинстві добре вчиться, веселий. В дорослому віці стає домосідом.

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «улюбленець». В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає запальним.

Йосип — давньоєврейське походження, означає «нехай Бог винагородить». В дитинстві добрий, товариський. В дорослому віці стає терплячим.

Лука — давньогрецьке ім’я, перекладається як «світло». В дитинстві енергійний, має багато друзів. В дорослому віці стає щедрим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві тихий, спокійний, в дорослому віці стає впевненим у собі.

Семен — давньоєврейське походження, означає «почутий Богом в молитві». В дитинстві правильний, має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає життєлюбним.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві боязкий, доброзичливий. В дорослому віці стає справедливим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві тихий, жіночний. В дорослому віці стає рішучим.

Єлизавета — давньоєврейське походження, означає «Божа клятва». В дитинстві амбітна, злегка замкнута. В дорослому віці стає примхливою.

Єфросинія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «радість». В дитинстві енергійна, посидюча. В дорослому віці стає надійною подругою.

Злата — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «золото». В дитинстві відважна, не терпить одноманітності. В дорослому віці стає спортивною.

День ангела 18 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 18 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів, допомагав долати труднощі та направляв на правильний шлях. Нехай у житті буде більше світлих подій, щирих людей і приводів для радості.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець захищає тебе від усього злого, дарує сили та впевненість, а кожен новий день приносить добрі новини, приємні зустрічі й здійснення заповітних бажань.

***

З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові та добробуту. Нехай небесний покровитель береже тебе і твоїх рідних, а в домі завжди панують тепло, затишок і взаєморозуміння.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди тримає тебе під своїм крилом, відводить біди та підказує правильні рішення. Бажаю щастя, удачі, натхнення, здійснення мрій і багато прекрасних моментів у житті.

***

У День ангела бажаю світла в серці, миру в душі та радості в кожному дні. Нехай поруч будуть люди, які люблять і підтримують, усі починання завершуються успіхом, а ангел-охоронець ніколи не залишає тебе без своєї опіки.

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