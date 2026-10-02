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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
3 хв

Яке церковне свято в Україні 9 жовтня

Що за церковне свято святкують в Україні за новим і старим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Церковне свято 9 жовтня

Церковне свято 9 жовтня / © unsplash.com

9 жовтня (22 жовтня), в православному календарі день пам’яті апостола Якова Алфеєва. Ім’я Якова Алфеєва згадується в усіх основних новозавітних переліках дванадцяти апостолів. Євангеліст Матвій називає серед учнів Христа «Якова Алфеєвого», так само він згадується в Євангеліях від Марка і Луки. Після Вознесіння Господнього його ім’я знову бачимо серед апостолів, які перебували разом у Єрусалимі.

Його називають Алфеєвим, тобто сином Алфея, щоб відрізнити від іншого апостола Якова — Якова, сина Зеведея і брата апостола Івана Богослова.

У Євангелії від Марка згадується також «Яків Менший», матір’ю якого була Марія. У християнській традиції його нерідко ототожнювали з Яковом Алфеєвим. Однак Новий Завіт прямо не говорить, що це одна й та сама людина, тому таке ототожнення слід сприймати як традиційну інтерпретацію, а не як безсумнівний історичний факт.

Так само Якова Алфеєва іноді ототожнювали з Яковом, «братом Господнім», який відігравав важливу роль у ранній Єрусалимській Церкві. Проте питання про те, чи йдеться про одну особу, залишається дискусійним. У різних християнських традиціях воно вирішувалося по-різному.

Про особисті слова або вчинки Якова Алфеєва Євангелія нічого не повідомляють. Він не виступає в них як окремий співрозмовник Ісуса. Але його присутність серед дванадцятьох означає, що він був безпосереднім учасником апостольського життя.

Апостольство не було лише почесним званням. Учні залишали звичне середовище, подорожували разом з Учителем, слухали Його настанови і поступово вчилися розуміти сенс Його місії.

Водночас Євангелія не ідеалізують дванадцятьох. Вони розповідають про їхні сумніви, страх, нерозуміння і слабкість. У ніч арешту Христа учні розбіглися. Після розп’яття вони переживали страх і розгубленість. Але звістка про Воскресіння стала поворотним моментом для апостольської спільноти.

Церковне свято в Україні 9 жовтня за старим календарем

За старим календарем 9 жовтня в Україні вшановували пам’ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова. За церковним переданням, Іван Богослов проповідував Євангеліє, пережив переслідування за віру та останні роки життя провів поблизу Ефеса. Традиційно з його ім’ям пов’язують Євангеліє від Івана, три послання та Одкровення Івана Богослова.

Прикмети 9 жовтня

Народні прикмети 9 жовтня / © pexels.com

Народні прикмети 9 жовтня / © pexels.com

  • Дощ 9 жовтня — вважали, що негода може затягнутися ще на кілька днів.

  • Сніг випав цього дня — чекали на ранній прихід зими.

  • Яскраві зорі вночі — до ясної та прохолодної погоди.

Що не можна робити 9 жовтня

Існував звичай не приходити в гості з порожніми руками. Навіть скромний гостинець — невеликий подарунок або щось до столу — вважався доброю прикметою. За повір’ям, щедрість мала повернутися до гостя достатком, а господарям оселі принести здоров’я та сімейне благополуччя.

Що можна робити 9 жовтня

У народному календарі цей день отримав назву Яків Студений, адже саме на цей період зазвичай припадало відчутне осіннє похолодання. Господарі поспішали підготуватися до зими: запасали та складали дрова, завершували сезонні роботи. Водночас грибний сезон іще не вважався закінченим — у лісах продовжували збирати опеньки, білі гриби та сироїжки.

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