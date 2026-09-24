Яке церковне свято в Україні 1 жовтня

Церковне свято 1 жовтня

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1 жовтня (14 жовтня), в православному календарі Покрова Пресвятої Богородиці. За церковним переданням, подія, яка стала основою свята, відбулася у Константинополі приблизно в X столітті. Місто переживало небезпеку, і люди зібралися у Влахернському храмі, де молилися про порятунок.

Під час богослужіння святий Андрій, Христа ради юродивий, та його учень Єпіфаній побачили Богородицю. За переказом, Вона молилася разом із людьми, а потім простягнула над ними свій покров — омофор, що стало символом Її небесного заступництва.

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Саме образ Богородиці, яка вкриває людей своїм покровом, став центральним символом свята.

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В Україні Покрова здавна набула особливого значення. Божу Матір вважали своєю покровителькою українські козаки. На Запорозькій Січі існували храми на честь Покрови, а перед важливими подіями козаки зверталися до Богородиці з молитвою.

Саме тому в українській культурі образ Покрови тісно пов’язаний не лише з вірою, а й із захистом рідної землі, мужністю та прагненням до свободи.

На українських іконах Богородицю нерідко зображували з розпростертим покровом, під яким перебувають духовенство, козаки та звичайні люди. Такий образ передавав ідею спільного небесного захисту.

Церковне свято в Україні 1 жовтня за старим календарем

За старим календарем 1 жовтня в Україні вшановували пам’ять мучениць Аріадни, Софії та Ірини Єгипетських. Мучениця Аріадна жила в перші століття християнства. За церковним переданням, вона була рабинею в язичника й зазнала переслідувань через відмову брати участь у язичницьких обрядах. Її шанують як приклад непохитності у вірі та духовної мужності. Мучениці Софія та Ірина Єгипетські постраждали за християнську віру в Єгипті в часи гонінь на християн. Вони відмовилися зректися Христа, за що зазнали мученицької смерті.

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Прикмети 1 жовтня

Народні прикмети 1 жовтня / © pexels.com

Яка погода на Покрову — такою, за повір’ям, буде й зима.

Південний вітер віщував теплу зиму, північний — холодну, а західний — сніжну.

Якщо вітер протягом дня змінює напрямок, чекали на мінливу зиму.

Що не можна робити 1 жовтня

На Покрову остерігалися необдуманих клятв і обіцянок, яких людина не впевнена, що зможе дотриматися. Вважалося, що порушене цього дня слово може накликати неприємності та недуги.

Водночас більшість побутових заборон належать саме до народних традицій і повір’їв, а не до церковних приписів. Головне для вірян у свято — молитва, добрі справи, мир із ближніми та увага до тих, кому потрібна підтримка.

Що можна робити 1 жовтня

Покрова Пресвятої Богородиці здавна сприймається як день особливої молитви. Віряни вірять, що щирі звернення до Божої Матері не залишаються без уваги. У церквах проходять святкові служби, яким традиційно передує всенічне бдіння. Люди моляться про допомогу у складних життєвих обставинах, здоров’я та одужання, захист від небезпеки, мир і добробут у родині. Незаміжні дівчата цього дня також просять Богородицю про щасливу долю та створення сім’ї.

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