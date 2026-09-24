Балістична ракета і групи дронів рухалися на Київ: атака охопила й низку областей

Повітряна тривога / © із соцмереж

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У ніч проти 24 вересня Росія продовжила комбіновану повітряну атаку по Україні.

За даними моніторингових каналів, балістичну ракету зафіксували над Чернігівщиною — вона рухалася через Київську область у напрямку столиці.

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Згодом повідомлялося ще про одну балістичну ціль, яка летіла на Київ зі сходу.

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Одночасно групи ударних безпілотників рухалися з Чернігівщини на Київщину курсом на столицю.

Повітряні цілі фіксували і на заході країни. На Хмельниччині ударний БпЛА перебував у районі Ізяслава та рухався західним курсом у напрямку Тернопільщини.

Ще один ударний дрон перебував на Вінниччині в районі Пеньківки та прямував на Хмельниччину.

Станом на 01:16 повітряна тривога охоплювала значну частину України. Жителів регіонів, де оголошено небезпеку, закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою.

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Переговори щодо миру в Україні — останні новини

Нагадаємо, держсекретар США заявив про готовність Києва та Москви до обмеженого припинення вогню.

Раніше президент Володимир Зеленський після переговорів із Трампом повідомив, що Україна готова до взаємного енергетичного перемир’я за умови, що Росія припинить удари по українській енергетиці.

Також Зеленський вкотре запевнив, що Україна готується до важкої зими, але в разі продовження російських атак на енергетику зробить її болісною і для самого агресора.

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