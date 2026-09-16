Яке свято 23 вересня 2026 року / © ТСН

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23 вересня 2026 року — середа. 1672-й день війни в Україні.

Яке свято 23 вересня

23 вересня віряни святкують Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя / © pexels.com

23 вересня віряни святкують Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя. За Євангелієм від Луки, праведні Захарія та Єлисавета були вже похилого віку й не мали дітей. Коли священник Захарія служив у храмі, йому явився архангел Гавриїл і сповістив, що Єлисавета народить сина на ім’я Іван, який стане великим перед Богом і приготує людей до приходу Ісуса Христа. Захарія засумнівався у словах ангела й через це тимчасово втратив дар мови. Незабаром Єлисавета справді зачала дитину.

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23 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день жестових мов / © pexels.com

23 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день жестових мов. Його започаткувала Генеральна Асамблея ООН 2017 року, а вперше відзначили 2018-го. Мета цього дня — привернути увагу до прав глухих і слабочуючих людей, а також нагадати про важливість жестових мов для повноцінного спілкування, освіти та участі в суспільному житті. Цікаво, що жестова мова не є універсальною: у різних країнах існують власні жестові мови зі своєю граматикою та лексикою. В Україні використовується українська жестова мова (УЖМ).

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23 вересня День осіннього рівнодення / © pexels.com

Також 23 вересня День осіннього рівнодення. Назва «рівнодення» пов’язана з тим, що день і ніч у цей період мають майже однакову тривалість. Після осіннього рівнодення у Північній півкулі ночі стають довшими за дні й продовжують збільшуватися аж до зимового сонцестояння.

23 вересня День святкування бісексуальності / © pexels.com

А ще 23 вересня День святкування бісексуальності. Він виник 1999 року з ініціативи американських активістів Венді Каррі, Майкла Пейджа та Джіджі Рейвен Вілбур. Його мета — підвищувати обізнаність про бісексуальність, підтримувати видимість бісексуальних людей та протидіяти стереотипам і дискримінації. День також нагадує, що бісексуальні люди можуть стикатися з нерозумінням або упередженнями як у суспільстві загалом, так і всередині ЛГБТК+ спільноти.

23 вересня святкують День освітніх технологій / © pexels.com

23 вересня святкують День освітніх технологій. Цей день звертає увагу на те, як цифрові інструменти змінюють освіту: онлайн-курси, інтерактивні платформи, електронні підручники, віртуальні класи, навчальні застосунки та штучний інтелект допомагають зробити знання доступнішими й урізноманітнити способи навчання.

23 вересня Міжнародний день боротьби з незавершенням дітьми середньої школи / © pexels.com

Також 23 вересня Міжнародний день боротьби з незавершенням дітьми середньої школи. Основна мета дня — нагадати про важливість доступної та якісної освіти для кожної дитини. Причинами залишення школи можуть бути бідність, складні сімейні обставини, необхідність працювати, дискримінація, булінг, збройні конфлікти, вимушене переселення або недостатня доступність навчання.

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23 вересня Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми / © pexels.com

А ще 23 вересня Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми. Дата має історичне значення: 23 вересня 1913 року в Аргентині ухвалили один із перших у світі законів, спрямованих проти втягнення людей у проституцію та сексуальну експлуатацію. Він відомий як закон Паласіоса — за ім’ям його ініціатора, депутата Альфредо Паласіоса.

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