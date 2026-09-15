«Це збереже сотні життів»: українцям можуть відкрити військову карту руху «Шахедів»

Цивільним хочуть відкрити військову мапу руху «Шахедів»: що пропонує «Флеш» / © ТСН.ua

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В Україні пропонують надати цивільному населенню доступ до онлайн-карти переміщення ворожих ударних БПЛА або запровадити сповіщення про їхнє наближення.

З такою ініціативою виступив фахівець із радіотехнологій та військовий експерт, а також радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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«Флеш» нагадав, що доступ до карти вже мають «Укрзалізниця», київські АЗС та інші об’єкти. Він пояснив, що ворог також отримує цю інформацію, просто тому, що за такої кількості користувачів неможливо зберегти інформацію в таємниці.

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Крім того, доступ до карти про рух «Шахедів» мають адміністратори сотень каналів у Telegram, які словами переказують те, що бачать.

«Питання: Знайдіть хоча б одну причину, чому не надати цю інформацію всьому населенню? Це збереже потенційно сотні життів. Ми в Міноборони кілька разів обговорювали цей варіант між собою, аргументів проти не знайшли. Надточні координати, номера цілей, службова інформація та інформація про особливі цілі будуть доступні лише військовим. Цивільнім потрібно бачити тільки де зараз загроза», — наголосив експерт.

Бескрестнов пропонує й інші варіанти:

Попереджати людину, коли «Шахед» наближається до неї, та вказувати відстань до «Шахеду».

Або давати інформацію тільки над містами, щоб не давати ворогу інформацію про те, де та що ми бачимо РЛС.

Або показувати Шахеди по квадратам с точністю наприклад 2 на 2 км.

Раніше Сергій «Флеш» попередив, що Росія готує нову зброю, небезпечнішу за реактивні «Шахеди».

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Нагадаємо, за інформацією Reuters, Україна випробувала нові перехоплювачі проти реактивних дронів РФ, але тестування пройшли не за планом.

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