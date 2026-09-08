День ангела 15 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 15 вересня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 15 вересня

15 вересня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Валерія, Григорія, Дмитра, Івана, Йосипа, Леоніда, Макара, Максима, Микиту, Миколу, Петра, Степана, Якова, Євдокію, Людмилу, Марію.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

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Валерій — давньоримське ім’я, перекладається як «здоровий». В дитинстві цілеспрямований. В дорослому віці стає рішучим.

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Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «стежити». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає працьовитим.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає кмітливим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «нехай Бог винагородить». В дитинстві рухливий. В дорослому віці любить зміни.

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Леонід — давньогрецьке походження, означає «подібний до лева». В дитинстві має врівноважений характер. В дорослому віці стає щирим.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блаженний». В дитинстві справедливий. В дорослому віці стає чесним.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як «найвеличніший». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає веселим.

Микита — давньогрецьке походження, означає «переможець». В дитинстві впертий. В дорослому віці стає егоїстичним.

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Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві добрий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як «наступати по п’ятах». В дитинстві доброзичливий. В дорослому віці стає принциповим.

Євдокія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «блага вість». В дитинстві вірний друг. В дорослому віці стає надійною.

Людмила — старослов’янське походження, означає «людям мила». В дитинстві енергійна. В дорослому віці стає вибірковою у спілкуванні.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як «кохана». В дитинстві спокійна. В дорослому віці стає дружелюбною.

День ангела 15 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе від негараздів, допомагав долати труднощі та вказував правильний шлях. Нехай у серці живуть спокій, любов і віра, а кожен день приносить добрі новини та приємні моменти.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від усього злого та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю міцного здоров’я, душевної гармонії, щастя, добробуту й людей поруч, з якими легко та радісно.

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З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник береже тебе на кожному кроці, додає сил і впевненості та допомагає знаходити вихід навіть зі складних ситуацій. Бажаю, щоб життя було щедрим на любов, щирі посмішки, приємні зустрічі та здійснення бажань.

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Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, тепла в серці та світла на життєвій дорозі. Нехай Ангел-охоронець невидимо тримає тебе за руку, оберігає від біди й завжди веде до щастя. Нехай поруч будуть рідні та дорогі люди.

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Прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Нехай цей особливий день подарує гарний настрій і приємні емоції. Бажаю Божого благословення, міцного здоров’я, любові, достатку та здійснення всіх добрих задумів. Нехай твій Ангел завжди охороняє тебе й дарує впевненість у завтрашньому дні!

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