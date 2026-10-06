Різати чи викручувати гриби: який спосіб збору менше шкодить грибниці

Як правильно збирати гриби / © Unsplash

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Грибники роками сперечаються, як правильно збирати гриби — зрізати їх ножем чи викручувати із землі. Обидва способи мають прихильників, однак під час збору важливо передусім не пошкодити міцелій і субстрат, у якому він розташований.

Про це повідомив сайт BPS Knives.

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Міцелій — це підземна частина гриба, яка складається з тонких грибних ниток. Саме вона відповідає за поглинання поживних речовин і подальший ріст грибів.

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Чому гриби часто радять зрізати

Один із найпоширеніших способів збору — зрізати гриб гострим ножем біля основи ніжки. Робити це радять плавним рухом, трохи вище міцелію, щоб не розривати гриб і не пошкоджувати ділянку навколо нього.

Для збору рекомендують використовувати чистий і добре нагострений ніж. Підійде невеликий зубчастий або спеціальний грибний ніж. Деякі такі ножі також мають щітку, якою можна прибрати землю та інше сміття.

Один із головних аргументів на користь зрізання полягає в тому, що основна частина міцелію залишається у ґрунті. Тому зрізання плодового тіла біля поверхні не повинно завдавати йому значної шкоди.

Існує поширений міф, що ніж нібито пошкоджує грибницю та заважає появі нових грибів. Однак зрізання вище рівня землі саме по собі не руйнує основну підземну мережу міцелію.

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Дослідження Фрітше та співавторів 2016 року, яке наводиться серед аргументів на користь цього способу, показало, що зрізання дозволяє зберігати структуру міцелію та може сприяти отриманню врожаю в наступних циклах.

Особливе значення це має під час комерційного вирощування грибів. У таких умовах важливо не порушувати субстрат і не підвищувати ризик його забруднення. Дослідження Чанга та Майлза 2004 року пов’язувало зрізання з меншим порушенням субстрату та нижчим ризиком поширення забруднень і хвороб.

Зрізання також може допомагати зберегти зовнішній вигляд гриба. Під час грубого висмикування ніжка або капелюшок можуть пошкодитися чи пом’ятися. Робота Ройса 2010 року вказувала, що збирання шляхом зрізання призводить до меншого фізичного пошкодження грибів.

Окремо досліджували й можливий вплив способу збору на врожайність. У роботі Андерсона та Міллса 2012 року йшлося про те, що зрізання може дозволяти частіше збирати гриби та потенційно збільшувати загальний урожай порівняно зі способами, які сильніше порушують субстрат.

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Зрізання також розглядають як один зі способів дбайливішого збору дикорослих грибів. У роботі Льюїса та Франкліна 2017 року зазначалося, що методи збору, які не передбачають викорчовування грибів, допомагають підтримувати грибні спільноти у природному середовищі.

Чи справді викручувати гриби неправильно

Водночас викручування — не менш поширений спосіб. Гриб беруть біля основи або за ніжку, обережно повертають і одночасно тягнуть угору, доки він не відділиться від субстрату.

Такий метод має свої переваги. Передусім для нього не потрібен ніж, а сам збір може бути швидшим, особливо коли гриб легко відділяється від землі.

Прихильники викручування також вважають, що обережний рух може допомогти не пошкодити міцелій. Такий спосіб традиційно використовували у різних місцевостях, і він залишається поширеним серед грибників.

Також під час такого способу збору частина спор може потрапляти назад на землю. Спори гриби випускають із пластинок або пор під капелюшком, і їхнє поширення може сприяти появі нових грибів.

Чи впливає спосіб збору на смак

Ще один поширений міф стосується смаку. Іноді вважають, що гриб, який викрутили із землі, буде смачнішим за той, який зрізали ножем.

Однак суттєвої різниці у смаку залежно від способу збору немає. На нього значно більше впливають сам гриб, спосіб приготування та використані приправи.

Так само немає підстав вважати, що викручені гриби довше залишаються свіжими. Термін їхнього зберігання більше залежить від виду та умов після збору, а не від того, зрізали гриб чи викрутили.

Після збирання гриби рекомендують складати у чисту ємність і не переповнювати її. Якщо гриби сильно притискати один до одного, вони можуть пом’ятися або пошкодитися.

Для короткочасного зберігання підходять повітропроникні ємності, зокрема кошики або паперові пакети.

Нагадаємо, грибний сезон у розпалі, а тому саме час подумати не лише про те, як і де їх збирати, а й правильно зберегти на зиму. Раніше ми повідомляли, які гриби варто заморозити, які — сушити, а які краще одразу замаринувати.

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