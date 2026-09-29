Яке свято 6 жовтня 2026 року / © ТСН

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6 жовтня 2026 року — вівторок. 1685-й день війни в Україні.

Яке свято 6 жовтня

6 жовтня віряни святкують День пам’яті апостола Томи / © unsplash.com

6 жовтня віряни святкують День пам’яті апостола Томи. Найбільше він відомий завдяки епізоду після Воскресіння Христа. Коли інші апостоли сказали Томі, що бачили воскреслого Ісуса, він засумнівався й відповів, що не повірить, доки сам не побачить ран від цвяхів і не торкнеться їх. Через вісім днів Христос знову явився учням і запропонував Томі переконатися. Тоді Тома промовив: «Господь мій і Бог мій!» Саме звідси походить вислів «Тома невіруючий». Але його історія радше не про вперте невірство, а про сумнів людини, яка прагне особистої впевненості. Після зустрічі з Христом Тома висловлює одне з найсильніших сповідань віри в Євангелії.

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6 жовтня в Україні святкують Міжнародний день геологічного різноманіття / © pexels.com

6 жовтня в Україні святкують Міжнародний день геологічного різноманіття. Його започаткувала ЮНЕСКО 2021 року, а вперше відзначили 2022-го. Геологічне різноманіття, або георізноманіття, — це все різноманіття неживої природи Землі: гірські породи, мінерали, скам’янілості, ґрунти, гори, печери, річкові долини та інші форми рельєфу. Воно формувалося протягом мільярдів років і фактично зберігає «історію» нашої планети. Мета цього дня — нагадати, що георізноманіття так само важливе, як і біорізноманіття. Від геологічних процесів і порід залежать ґрунти, запаси прісної води, природні ресурси, ландшафти й екосистеми. Вивчення геології також допомагає краще розуміти землетруси, вулкани, зсуви та зміни клімату в минулому.

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6 жовтня Всесвітній день дитячого церебрального паралічу / © pexels.com

Також 6 жовтня Всесвітній день дитячого церебрального паралічу. Його мета — привернути увагу до людей із церебральним паралічем (ЦП), їхніх прав, потреб та повноцінної участі в житті суспільства. Церебральний параліч — це група станів, пов’язаних із порушенням розвитку або ушкодженням мозку, що виникає на ранніх етапах життя. Передусім він впливає на рухи, координацію, рівновагу та положення тіла. Прояви дуже різняться: одна людина може пересуватися самостійно, іншій потрібні допоміжні засоби або постійна підтримка.

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