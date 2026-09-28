Небезпека може бути на вашій тарілці: який продукт пов’язали з деменцією

Сніданок / © Associated Press

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Звичайний щоденний перекус чи сніданок може непомітно шкодити мозку та прискорювати його старіння навіть у зовсім малих порціях. Науковці дослідили харчові звички понад пів мільйона людей і виявили приховану небезпеку для пам’яті та здоров’я мозку.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Як оброблене м’ясо впливає на ризик розвитку деменції

Учені проаналізували понад 170 досліджень із 26 наукових установ, які вивчали харчування та здоров’я понад пів мільйона людей і тварин. Науковці з’ясували, що щоденне вживання лише 25 грамів обробленого м’яса підвищує ризик розвитку деменції на 44–52%.

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Ідеться про бекон, сосиски, хот-доги чи різні м’ясні делікатеси. Такий обсяг дорівнює одній смужці бекону, двом скибочкам індички або половині хот-дога.

Співавтор дослідження доктор Оуен Кармайкл із Університету штату Луїзіана зазначив, що через велику кількість інформації про шкоду харчових добавок людям важко зрозуміти, які загрози є реальними. За його словами, ця наукова робота дозволяє проаналізувати всі наявні докази того, як ультраоброблена їжа насправді впливає на мозок.

«Суть у тому, що деякі дані викликають занепокоєння, але залишається багато питань без відповідей щодо того, як працюють ці взаємозв’язки та що вони означають для довгострокового когнітивного здоров’я», — підсумував Кармайкл.

Нітрати, запалення та дієта MIND: як захистити мозок і пам’ять

Науковці поки не знають точно, як саме консерванти на кшталт нітратів шкодять мозку. Проте експерти вважають, що вони можуть викликати запалення та пошкоджувати судини, які живлять ділянки мозку, відповідальні за пам’ять.

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Крім того, консерванти у м’ясі раніше пов’язували з раком товстої кишки, адже в організмі вони перетворюються на небезпечні канцерогени. Водночас учені наголошують, що виявлені факти свідчать про наявність кореляції, але поки не доводять прямий причинно-наслідковий зв’язок, тому дослідження триватимуть.

Науковці зазначають, що відмова від ультраобробленої їжі на рівні окремих людей та всього суспільства є дієвим способом зберегти здоров’я мозку в старості.

Дослідження за участю 10 тисяч людей у Бразилії виявило, що у тих, хто отримував понад 20% щоденних калорій з ультраобробленої їжі, пам’ять та розумові здібності погіршувалися швидше протягом восьми років. Проте цей негативний ефект стосувався лише тих, хто не дотримувався дієти MIND — різновиду середземноморського раціону, багатого на ягоди, зелень, горіхи, бобові та жирну рибу.

Нині понад 70% продуктів харчування в США належать до ультраоброблених, а кількість людей із деменцією сягає семи мільйонів із перспективою подвоєння цієї цифри до 2050 року. У зв’язку з цим Офіційні дієтичні рекомендації для американців радять суттєво обмежити вживання таких продуктів.

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Нагадаємо, високий тиск, діабет 2 типу та куріння можуть мати значення для того, скільки років людина проживе без деменції. Багаторічне дослідження понад 12 тисяч людей показало разючу різницю.

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