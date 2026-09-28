Забудьте про молоко: цей інгредієнт зробить омлет пишним і повітряним

Омлет / © Pixabay

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Ідеальний омлет має залишатися м’яким і повітряним навіть після того, як його зняли з вогню. Щоб страва не перетворилася на сухий і щільний корж, важливо не лише дотримуватися пропорцій, а й правильно підготувати яєчну суміш та обрати температуру приготування.

Про це йдетсья у матеріалі blikk.

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Багато хто додає до яєць молоко, сподіваючись зробити омлет ніжнішим. Однак надмірна кількість молока може, навпаки, обтяжити страву.

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Що додати до яєць замість молока

Для більш легкої та повітряної текстури можна використовувати звичайну воду. Під час нагрівання вона перетворюється на пару, яка утворює всередині яєчної маси невеликі бульбашки. Завдяки цьому омлет піднімається і стає більш пухким.

Оптимальна пропорція — приблизно 1 столова ложка холодної води на одне яйце. Водночас не варто додавати забагато рідини, інакше яєчна суміш вийде надто водянистою.

Коли солити омлет

На текстуру страви впливає не лише температура приготування, а й момент, коли додають сіль.

Яйця рекомендують солити безпосередньо перед збиванням. Так сіль рівномірніше розподілиться в суміші.

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Також можна посолити яйця приблизно за 10–15 хвилин до смаження. Сіль допомагає яєчному білку менше стискатися під час нагрівання, тому готовий омлет може залишатися соковитішим.

А ось додавати сіль уже після того, як яєчна суміш потрапила на сковороду, не варто. У такому разі вона може розподілитися нерівномірно, і деякі частини омлету вийдуть пересоленими.

Як приготувати пухкий омлет

Спочатку розбийте яйця в миску. Додайте воду, сіль і дрібку чорного перцю. Перемішайте виделкою або вінчиком до однорідної, злегка пінистої консистенції. Надто сильно збивати яйця не потрібно.

Розігрійте сковороду на середньому вогні та розтопіть невеликий шматочок вершкового масла. Вилийте яєчну суміш і відразу накрийте сковороду кришкою.

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Готуйте приблизно 2-4 хвилини. Краї омлету мають схопитися, а середина залишатися трохи кремовою.

Після цього зніміть сковороду з вогню, але не відкривайте кришку. Залиште омлет ще на деякий час під нею — залишкового тепла буде достатньо, щоб довести страву до готовності.

У результаті омлет має вийти м’яким, соковитим і легким, а не сухим та щільним.

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