Два популярні продукти, які забирають із котлет увесь сік: їх не можна додавати у фарш

Як приготувати смачні та соковиті котлети / © www.freepik.com/free-photo

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Домашні котлети можуть вийти сухими навіть із якісного м’яса. Часто господині самі додають у фарш продукти, які, здавалося б, мають зробити його ніжнішим. Насправді надмірна кількість деяких звичних інгредієнтів здатна ущільнити м’ясну масу й позбавити готові котлети соковитості. Йдеться про хліб та яйця. Відмовлятися від них повністю не обов’язково, але важливо знати міру та правильно їх використовувати.

Чому хліб може зробити котлети сухими

Хліб традиційно додають у котлетний фарш, і сам по собі він не є проблемою. Навпаки, розмочений м’якуш допомагає утримувати вологу та робить текстуру ніжнішою.

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Проблема виникає, коли у фарш кладуть занадто багато хліба або додають його сухим. Сухий м’якуш активно поглинає вологу з м’ясної маси. У результаті фарш стає густим і щільним, а після смаження котлети можуть вийти сухими.

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Тому хліб краще попередньо замочити у воді або молоці, добре розім’яти й лише після цього додавати до м’яса. Не варто перетворювати котлетний фарш на хлібну масу: основою все-таки має залишатися м’ясо.

Яйця теж не варто додавати у великій кількості

Друге поширене правило — додати у фарш яйце, щоб котлети краще тримали форму. Але для звичайних м’ясних котлет воно не завжди необхідне.

Під час нагрівання білок яйця згортається і робить структуру фаршу щільнішою. Якщо додати кілька яєць на невелику кількість м’яса, котлети можуть стати більш пружними, жорсткими та менш соковитими. Саме тому в багатьох рецептах м’ясних котлет яйце взагалі не використовують або додають його зовсім небагато.

Особливо легко пересушити котлети, якщо одночасно використати багато яєць, сухого хліба та дуже пісний фарш.

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Як зробити котлети соковитими

Для ніжної текстури краще використовувати фарш із достатньою кількістю жиру. Пісне м’ясо під час смаження швидше втрачає вологу, тому котлети з нього складніше залишити соковитими.

Якщо додаєте хліб, беріть м’якуш без скоринки та обов’язково попередньо його розмочуйте. Для 1 кг фаршу зазвичай достатньо приблизно 150 г хліба, залежно від рецепта та жирності м’яса.

А яйце краще не використовувати взагалі, якщо фарш і без нього добре тримає форму. Якщо ж маса виходить надто пухкою, одного яйця на достатню кількість фаршу цілком вистачить.

Ще одна важлива деталь — не пересмажувати котлети. Під час тривалого нагрівання м’ясні білки стискаються й виштовхують воду, тому навіть правильно замішаний фарш можна перетворити на суху страву.

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