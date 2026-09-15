Ознаки раку можна не помітити: онколог назвав 7 ділянок тіла, які варто перевірити

Рак шкіри: які 7 ділянок тіла радить перевіряти онколог / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Меланома — один із найнебезпечніших видів раку шкіри — може з’явитися не лише на відкритих ділянках тіла, які регулярно перебувають під сонцем. Підозрілі зміни іноді виникають у місцях, прихованих волоссям або одягом, тому під час самоогляду їх легко пропустити.

Про це розповів радіаційний онколог і медичний директор Центру протонної терапії у Празі доктор Іржі Кубес, передає видання Express.

Реклама

Фахівець закликає стежити за змінами на шкірі протягом усього року, а не лише наприкінці літнього сезону. Пошкодження, яких шкіра зазнає з часом, мають накопичувальний ефект, а деякі підозрілі ознаки можуть проявитися не одразу.

Реклама

Де можуть ховатися підозрілі зміни

Під час самоогляду легко пропустити шкіру голови та ділянки біля лінії волосся. Родимки й плями в цих місцях можуть довго залишатися непоміченими, особливо якщо волосся густе. Щоб краще роздивитися шкіру, волосся можна поступово розділяти гребінцем або попросити когось допомогти з оглядом.

Уваги потребують також вуха та ділянки за ними. Самостійно роздивитися верхню й задню частини вух, а також складки буває непросто, тому для перевірки може знадобитися дзеркало.

Не менш складно помітити зміни на спині та плечах, особливо між лопатками. За словами онколога, перевіряти ці ділянки лише на дотик недостатньо: так можна не помітити, що родимка змінила колір або її контури стали іншими.

До зон, які часто залишаються поза увагою, належать шкіра під грудьми, живіт та інші складки тіла. Утворення в цих місцях нерідко виявляються доброякісними. Водночас нові плями, а також ті, що почали змінюватися, кровоточити або тривалий час не загоюються, варто показати лікарю.

Реклама

Перевіряти фахівець радить і сідниці та пахову ділянку. Вони переважно захищені від прямих сонячних променів, однак це не означає, що ризику немає: меланома може виникнути й на частинах тіла, які зазвичай залишаються закритими.

Під час огляду ніг важливо не обмежуватися лише тими місцями, які легко побачити. Варто перевірити задню поверхню ніг, шкіру за колінами та біля щиколоток. Саме ці зони можна випадково оминути, оскільки люди частіше оглядають передню частину стегон і гомілок.

Особливо уважно онколог радить перевіряти підошви, пальці ніг та нігті. Наприклад, темну смугу під нігтем не слід одразу списувати на удар, якщо людина не травмувалася або ця смуга не зміщується в міру відростання нігтя. Меланома на долонях, підошвах чи під нігтями є рідкісною, однак через розташування такі зміни можна легко не помітити.

На які ознаки потрібно звернути увагу

Під час самоогляду насторожити мають асиметрія родимки, нерівні краї та неоднорідне забарвлення. Значення мають і будь-які помітні зміни її розміру, форми або загального вигляду.

Реклама

Не варто ігнорувати й інші симптоми — свербіж, кровоточивість, утворення кірочок, а також появу плями, яка помітно відрізняється від решти родимок на тілі.

Водночас доктор Кубес застерігає від передчасних висновків: більшість родимок не становлять небезпеки, а незвичайна пляма ще не свідчить про онкологічне захворювання. Самостійний огляд або порівняння фотографій не замінюють професійної діагностики. Якщо на тілі з’явилося нове утворення, наявна родимка почала змінюватися або ранка на шкірі довго не загоюється, варто звернутися до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що деменція може давати про себе знати задовго до встановлення діагнозу. Деякі ранні симптоми легко не помітити або помилково списати на звичайні вікові зміни.

Новини партнерів