Солодкі напої пов’язали з підвищеним ризиком раку шлунка / © Unsplash

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Щоденне вживання солодких напоїв може бути пов’язане зі значно вищим ризиком розвитку раку шлунка. Нове масштабне дослідження показало: серед людей, які випивали щонайменше одну порцію такого напою на день, ризик був приблизно у 2,5 раза вищим.

Про це йдеться у дослідженні американських науковців за участю 112 284 дорослих, повідомило видання Earth.com.

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Автори наголошують, що їхня робота виявила зв’язок, але не доводить, що саме солодкі напої спричиняють рак шлунка.

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За словами старшого автора дослідження, гастроентеролога та епідеміолога Ендрю Т. Чана, це перша робота, яка продемонструвала зв’язок між вживанням підсолоджених цукром напоїв і раком шлунка серед населення США. Водночас про роль харчування у розвитку цього виду раку наразі відомо порівняно мало.

Ризик зростав серед тих, хто пив солодкі напої щодня

Науковці використали дані двох довготривалих досліджень американських медичних працівників. Учасники кожні чотири роки заповнювали анкети про харчування та вказували, як часто вживають газовані напої, лимонад, пунш і спортивні напої. За одну порцію рахували приблизно 240 мл.

Загалом дослідники проаналізували дані понад 112 тисяч людей. За весь період спостереження рак шлунка діагностували у 278 учасників.

«Люди, які вживали від однієї до трьох порцій на місяць, від однієї до трьох на тиждень і навіть від чотирьох до семи на тиждень, за своїми показниками майже не відрізнялися від тих, хто майже ніколи їх не вживав. Винятком, однак, стали ті, хто вживав такі напої щодня: у них ризик був у 2,45 раза вищим. Саме ця звичка вже пов’язана з діабетом 2-го типу та серцевими захворюваннями», — йдеться в статті.

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Що показало дослідження щодо дієтичних напоїв

Такої закономірності науковці не виявили для низькокалорійних газованих напоїв. Їхнє споживання не було пов’язане з підвищенням ризику раку шлунка незалежно від кількості.

Результат не змінився й після того, як дослідники врахували низку інших чинників, зокрема вагу, куріння, вживання алкоголю, фізичну активність, діабет і загальну якість харчування.

Окремий аналіз показав, що серед жінок зв’язок був вираженішим: у тих, хто випивав понад один солодкий напій на день, ризик був приблизно втричі вищим. Серед чоловіків показник був ближчим до дворазового, однак результат виявився статистично менш певним через невелику кількість випадків.

Науковці також проаналізували споживання фруктози з усіх джерел. Серед учасників, які отримували її найбільше, випадків раку шлунка також було більше.

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Причинного зв’язку поки не доведено

Дослідники перевірили й можливу роль Helicobacter pylori — бактерії, тривала інфекція якою є одним з основних факторів ризику раку шлунка. Аналіз доступних даних не показав, що люди, які частіше пили солодкі напої, мали вищу ймовірність інфікування цією бактерією.

Водночас автори застерігають від однозначних висновків. Дослідження було обсерваційним: науковці лише спостерігали за звичками учасників і не визначали, які напої вони повинні вживати. Тому результати не доводять, що солодкі напої безпосередньо спричиняють рак.

Механізм можливого зв’язку також залишається невідомим. Серед потенційних пояснень науковці називають збільшення ваги, інсулінорезистентність, запальні процеси, гормональні зміни, пошкодження ДНК та зміни мікробіому. Однак жоден із цих механізмів у межах цього дослідження не перевіряли.

Автори наголошують, що результати необхідно підтвердити в інших групах населення. У дослідженні брали участь американські медичні працівники віком від 30 до 75 років.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що популярний підсолоджувач ксиліт, який часто використовують у продуктах без цукру, може бути пов’язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

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