Язик став більшим і по краях з’явилися відбитки зубів: який рідкісний симптом не варто ігнорувати

Язик / © Credits

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Помітне та тривале збільшення язика іноді є не просто особливістю ротової порожнини. Може йтися про ознаку рідкісного захворювання — амілоїдозу.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Зовнішній вигляд язика може тимчасово змінюватися через травми, інфекції, алергічні реакції чи зневоднення. Проте якщо язик помітно збільшився порівняно з попереднім станом, а на його краях з’явилися характерні відбитки зубів, це називають макроглосією.

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У деяких випадках такий симптом може бути пов’язаний з амілоїдозом — рідкісною групою захворювань, за яких в організмі накопичується патологічний білок амілоїд.

Чому при амілоїдозі збільшується язик

Амілоїд може накопичуватися у різних тканинах і органах, зокрема в серці, нирках, нервовій системі та м’яких тканинах.

Одним із найбільш помітних проявів може стати збільшення язика. Він стає товстішим і ширшим, через що йому може бути тісно в ротовій порожнині. Язик постійно притискається до зубів, тому на його краях можуть утворюватися характерні хвилясті контури та відбитки.

Збільшений язик іноді спричиняє труднощі з мовленням, пережовуванням їжі та ковтанням.

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Водночас хвилясті краї язика самі по собі не означають, що у людини амілоїдоз. Такий вигляд може мати безліч інших причин, а іноді бути просто анатомічною особливістю.

Які ще симптоми можуть виникати

Підступність амілоїдозу полягає в тому, що він може вражати одразу кілька органів, а його симптоми часто нагадують прояви інших захворювань.

Якщо патологічний білок накопичується в серці, можуть з’явитися задишка, втомлюваність, набряки ніг і щиколоток або порушення серцевого ритму.

Ураження нирок може призвести до появи білка в сечі та накопичення рідини в організмі. Через це можуть набрякати ноги та щиколотки.

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При ураженні нервової системи можливі оніміння, поколювання або біль, особливо в руках і ногах. Також можуть виникати проблеми з регуляцією артеріального тиску та травленням.

Ще однією незвичною ознакою, яка може спостерігатися при деяких формах амілоїдозу, є поява фіолетових плям навколо очей, схожих на синці.

Також можуть виникати сильна втома, слабкість і ненавмисна втрата ваги.

Як діагностують амілоїдоз

Через різноманітність симптомів амілоїдоз буває складно розпізнати. Лікар може призначити аналізи крові та сечі, обстеження серця й інші інструментальні дослідження.

Для підтвердження діагнозу в деяких випадках проводять біопсію — дослідження зразка тканини на наявність відкладень амілоїду. Після цього визначають тип захворювання, адже різні форми амілоїдозу потребують різного лікування.

При деяких видах захворювання терапія спрямована на те, щоб зупинити або зменшити вироблення патологічного білка. Окремо лікують ураження органів.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо на язику просто залишаються невеликі відбитки зубів, це ще не привід підозрювати рідкісне захворювання.

Однак якщо язик помітно й тривало збільшується, його форма змінюється, а разом із цим виникають проблеми з ковтанням чи мовленням або інші незрозумілі симптоми, варто звернутися до лікаря.

Важливо також пам’ятати: раптовий набряк язика, особливо якщо він супроводжується утрудненим диханням або ковтанням, може бути ознакою серйозної алергічної реакції та потребує невідкладної медичної допомоги.

Амілоїдоз є рідкісним захворюванням, тому збільшений язик значно частіше має іншу причину. Водночас стійкі зміни, які раніше не спостерігалися, краще не залишати без уваги.

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