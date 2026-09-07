- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 133
- Час на прочитання
- 1 хв
Різке похолодання, сильні зливи та шквали: у яких регіонах вдарить небезпечна стихія (мапа)
У Київській області вночі та вранці місцями прогнозується туман, тому водіїв закликають бути обережними на дорозі.
Погода в Україні різко зміниться. Тиждень розпочнеться із дощів, які вируватимуть переважно на сході країни, та різкого похолодання. Температура повітря впаде до 17°.
Про це повідомляє Укргідрометеоцентр.
Без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15–18 м/с.
Температура вночі 6–11°, вдень 17–22°, на півдні країни вночі 9–14°, вдень 20–25°.
Погода в Києві та області
У понеділок, 7 вересня, у Києві та області буде без дощу. Температура повітря очікується до 22°.
«Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 17-22°; у Києві вночі 9-11°, вдень 20-22°», — йдеться у повідомленні.
По області вночі та вранці місцями прогнозується туман, тому водіїв закликають бути обережними на дорозі.
Нагадаємо, вплив скандинавського циклону спричинив в Україні грозові зливи та тумани, але в окремих регіонах утримається літня спека до +30 градусів.