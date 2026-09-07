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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
133
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1 хв

Різке похолодання, сильні зливи та шквали: у яких регіонах вдарить небезпечна стихія (мапа)

У Київській області вночі та вранці місцями прогнозується туман, тому водіїв закликають бути обережними на дорозі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Погода в Україні

Погода в Україні

Погода в Україні різко зміниться. Тиждень розпочнеться із дощів, які вируватимуть переважно на сході країни, та різкого похолодання. Температура повітря впаде до 17°.

Про це повідомляє Укргідрометеоцентр.

Без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15–18 м/с.

Температура вночі 6–11°, вдень 17–22°, на півдні країни вночі 9–14°, вдень 20–25°.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

У понеділок, 7 вересня, у Києві та області буде без дощу. Температура повітря очікується до 22°.

«Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 17-22°; у Києві вночі 9-11°, вдень 20-22°», — йдеться у повідомленні.

По області вночі та вранці місцями прогнозується туман, тому водіїв закликають бути обережними на дорозі.

Нагадаємо, вплив скандинавського циклону спричинив в Україні грозові зливи та тумани, але в окремих регіонах утримається літня спека до +30 градусів.

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