Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися з Дівами

Гороскоп від астрологині / © Credits

Реклама

У житті та професії представники знака спираються лише на логіку й факти, а не на припущення, вони практичні та педантичні, люблять порядок у всьому, мають аналітичний розум і високий рівень відповідальності — як у діловому, так і в особистому житті.

Але надмірний перфекціонізм, прискіпливість щодо інших і самих себе, схильність до критики всіх і всього роблять їх, м’яко кажучи, неприємними, а в деяких випадках — відверто неприйнятними партнерами та співрозмовниками.

Реклама

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися з Дівами.

Реклама

Близнята

Близнята часто порушують правила, які стосуються як професійного та фінансового, так й особистого життя, що неймовірно дратує Дів. І той факт, що таким чином вони часто досягають успіху, аж ніяк не виправдовує цих недисциплінованих Близнят в очах Дів. Останні впевнені: все треба робити, як належить, тому вони не шкодують сил на догани на їхню адресу.

Стрілець

Стрільці часто — коли заслужено, а коли й ні — стають об’єктами критики Дів, яким відверто не до вподоби жвавість та оптимізм представників знака, які вони вважають проявом легковажності й безвідповідальності. Не дивно, що Стрільці не дуже хочуть спілкуватися з Дівами, щоб не потрапляти під приціл різких і уїдливих зауважень.

Риби

Риби, які люблять мріяти й часто присвячують цьому процесу максимум свого часу, викликають у Дів, які стійко та міцно стоять на землі, у кращому разі нерозуміння, а в гіршому — відверте роздратування і неприйняття. Діви категорично не розуміють, як дорослі люди можуть літати в хмарах, коли треба займатися серйозними та важливими справами.

Читайте також:

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів