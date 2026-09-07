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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
174
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2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися з Дівами

Діва — шостий знак зодіакального кола, який, як і всі інші, має свої позитивні та негативні якості.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

У житті та професії представники знака спираються лише на логіку й факти, а не на припущення, вони практичні та педантичні, люблять порядок у всьому, мають аналітичний розум і високий рівень відповідальності — як у діловому, так і в особистому житті.

Але надмірний перфекціонізм, прискіпливість щодо інших і самих себе, схильність до критики всіх і всього роблять їх, м’яко кажучи, неприємними, а в деяких випадках — відверто неприйнятними партнерами та співрозмовниками.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися з Дівами.

Близнята

Близнята часто порушують правила, які стосуються як професійного та фінансового, так й особистого життя, що неймовірно дратує Дів. І той факт, що таким чином вони часто досягають успіху, аж ніяк не виправдовує цих недисциплінованих Близнят в очах Дів. Останні впевнені: все треба робити, як належить, тому вони не шкодують сил на догани на їхню адресу.

Стрілець

Стрільці часто — коли заслужено, а коли й ні — стають об’єктами критики Дів, яким відверто не до вподоби жвавість та оптимізм представників знака, які вони вважають проявом легковажності й безвідповідальності. Не дивно, що Стрільці не дуже хочуть спілкуватися з Дівами, щоб не потрапляти під приціл різких і уїдливих зауважень.

Риби

Риби, які люблять мріяти й часто присвячують цьому процесу максимум свого часу, викликають у Дів, які стійко та міцно стоять на землі, у кращому разі нерозуміння, а в гіршому — відверте роздратування і неприйняття. Діви категорично не розуміють, як дорослі люди можуть літати в хмарах, коли треба займатися серйозними та важливими справами.

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