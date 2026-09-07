Астролог назвал знаки Зодиака, которым не стоит общаться с Девами

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В жизни и профессии они опираются только на логику и факты, а не на домыслы, практичны и педантичны, любят порядок во всем, обладают аналитическим умом и высоким уровнем ответственности — как в деловой, так и в личной жизни.

Но излишний перфекционизм, придирчивость по отношению к другим и самим себе, склонность к критике всех и вся делают их, мягко говоря, неприятными, а в некоторых случаях откровенно неприемлемыми партнерами собеседниками.

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Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит общаться с Девами.

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Стрелец

Стрельцы часто — когда заслужено, а когда и нет –становятся объектамим критики Дев, которым откровенно претит веселость и оптимизм представителей знака, которые они считают проявлением легкомыслия и безответственности. Неудивительно, что Стрельцы не очень хотят общаться с Девами, чтобы не попадать под прицел резких и язвительных замечаний.

Близнецы

Близнецы часто нарушают правила, которые касаются как профессиональной и финансовой, так и личной жизни, что безумно раздражает в них Дев. И тот факт, что таким образом Близнецы часто добиваются успеха, совершенно не оправдывает недисциплинированных Близнецов в глазах Дев. Последние уверены: все нужно делать, как положено, поэтому они не жалеют сил на выговоры в их адрес.

Рыбы

Рыбы, которые любят мечтать и часто посвящают этому процессу максимум своего времени, вызывают у Дев, которые устойчиво и прочно стоят на земле, в лучшем случае непонимание, а в худшем — откровенное раздражение и неприятие Девы решительно не понимают, как взрослые люди могут витать в облаках, в то время как надо заниматься серьезными и важными делами.

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