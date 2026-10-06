Скорпион / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 7 октября?

День мощной энергетики, которая оказывает на нас негативное влияние: для конфликтов в это время особого повода не требуется — они легко вспыхивают повсеместно. Противостоять им довольно сложно, но вполне возможно, особенно если есть такое желание.

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Главное — отказаться от общения с людьми, которые вызывают у нас негативные эмоции, сегодня — впрочем, как и всегда — они вряд ли чем-то нас порадуют. Но и самим демонстрировать отрицательные эмоции не следует — они отнимут силы, необходимые для полноценной жизни, которые необходимо беречь.

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Скорпион

Скорпионы могут рассчитывать на серьезный профессиональный успех, но только в том случае, если они, несмотря на накопившуюся к этому времени усталость, смогут дисциплинироваться и составить подробный план работы не только по часам, но и по минутам.

Время и профессиональный энтузиазм сегодня нежелательно тратить понапрасну — их нужно беречь и направлять только в нужное представителям знака русло. Такой подход не позволит отвлекаться на сопутствующие, но при этом не умеющие значения занятия, которые помешают работе.

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