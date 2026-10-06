От повседневного до дерзкого: Джессика Бил продемонстрировала три стильных образа

Джессика Бил / © Getty Images

Реклама

44-летняя актриса Джессика Бил активно занимается продвижением своего нового фильма «Matchbox: The Movie» и поэтому участвует в различных шоу и дает интервью, где демонстрирует разные образы, подобранные её стилистами.

В частности, звезда продемонстрировала три изысканных и стильных образа, в которых её запечатлели папарацци.

Реклама

Сначала её запечатлели в стильном повседневном образе, который включал джинсы, шелковый топ шоколадного цвета и блейзер таупового оттенка. Бил дополнила образ такими аксессуарами, как очки, классические туфли бежевого оттенка, ремень и золотые серьги, а в руке держала сумку от Jw Pei.

Реклама

Джессика Бил / © Getty Images

Позже актриса продемонстрировала образ с бахромой на юбке. Джессика надела ансамбль от Twp, состоящий из куртки-бомбера и юбки. Актриса также надела черный топ и дополнила ансамбль такими аксессуарами, как высокие коричневые сапоги, очки и сумка-клатч от Flattered.

Джессика Бил / © Getty Images

Третий образ Билл включал чёрную кожаную куртку от Alex Perry, которую она сочетала с белой футболкой и чёрными джинсами. Из аксессуаров звезда выбрала чёрные туфли, клатч и украшения.

Джессика Бил / © Getty Images

Кроме того, она посетила премьеру фильма в Нью-Йорке, где продемонстрировала кардинально новый образ с длинными наращенными волосами. Для красной дорожки Бил выбрала эффектный черный ансамбль от Dolce&Gabbana. Основой образа стал черный двубортный жакет, который она надела на обнаженное тело. Актриса сочетала его с прозрачными брюками с белыми тонкими лампасами.

Джессика Бил / © Associated Press

Новости партнеров