Джессика Бил поздравила мужа Джастина Тимберлейка с 45-летием и показала их совместное фото

Джессика Бил / © Associated Press

43-летняя актриса, номинантка «Золотого глобуса» и «Эмми» — Джессика Бил — опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена со своим мужем — певцом и актером Джастином Тимберлейком, таким образом она поздравила его с днем рождения. 31 января ему исполнилось 45 лет.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Instagram Джессики Бил

Джессика и Джастин позирует на берегу моря. Они оба в кепках и солнцезащитных очках. «С 45-летием, настоящая самобытная личность! Люблю тебя, малыш!» — написала актриса под фото.

Отметим, Бил и Тимберлейк познакомились в 2007 году, почти сразу стали встречаться и выходить вместе в свет. В 2011-м пара неожиданно рассталась, а уже в 2012-м они возобновили свои отношения и в октябре того же года поженились. Воспитывают двоих сыновей. Сейчас это одна из самых обсуждаемых пар в Голливуде, ведь часто в СМИ появляется слухи об их разводе.

Недавно даже Джессика Бил вышла в свет без мужа. Она появилась на мероприятии Critics Choice Awards 2026, которое состоялось 4 января. Однако там актриса публично похвалила своего мужа. «Мне кажется, что я там среди его фанатов номер один», — сказала Бил Джастину Сильвестру из E! «Таких, как он, больше нет — никто не выступает так, как он, и не поет так, как он. Он приносит столько радости», — добавила она.