Украину накроют сильные морозы до -30°: какой будет погода 2 февраля

В понедельник, 2 февраля, в Украине сохранится сухая, но очень холодная погода с сильными ночными морозами. В ряде регионов температура опустится до -27...-30°, а на дорогах ожидается опасный гололед.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 2 февраля, осадков в Украине не ожидается, однако холодная воздушная масса охватит практически всю территорию страны. В ночные часы температура воздуха будет составлять от –18 до –23°, а в северных областях и Харьковской области морозы будут достигать –22…–27°, местами — до –30°.

Днем столбики термометров поднимутся незначительно – до –13…–18°. Теплее всего будет на юге и юго-востоке: ночью –12…–17°, днем –6…–11°. В Крыму и Закарпатье прогнозируют относительно мягкую погоду — ночью –3…–8°, днем –0…–5°.

Из-за низких температур и отсутствия осадков на дорогах местами образуется гололед, что усложнит движение транспорта и пешеходов. Ветер северный и северо-восточный, 5–10 м/с, будет усиливать чувство холода. Синоптики призывают водителей быть особенно внимательными, а граждан — тепло одеваться и избегать длительного пребывания на улице.

Ранее сообщалось, что Украину накрыла волна аномальных морозов, связанных с вторжением арктического воздуха. Синоптики предупреждали, что резкое похолодание может занять несколько дней подряд и сопровождаться температурными рекордами в отдельных регионах.

Также метеорологи отмечали повышенную опасность для инфраструктуры и энергосистемы из-за стабильных минусовых температур. В некоторых областях местные власти призвали ограничить поездки, особенно в ночное время, и позаботиться о безопасности пожилых людей и детей.

Кроме того, известно о росте количества травм из-за гололеда в крупных городах. Медики советуют носить обувь с нескользкой подошвой и соблюдать осторожность на тротуарах и остановках общественного транспорта.