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- Мир
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Вооружение и армия
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- Категория
- Оружие
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- 23k
Сколько стоят ракеты Tomahawk и можно ли их купить
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- Оружие
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- 5387
"Лють" – робот, который может штурмовать позиции оккупантов: видео и характеристики
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- Война
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Ракета "Кинжал": особенности и характеристики гиперзвукового ракетного комплекса
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- Оружие
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Танки Abrams уже в Украине: что это за машины, какие у них преимущества и зачем они ВСУ
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- Эксклюзив ТСН
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Корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на Дону": характеристики, повреждения после атаки
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- Война
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ATACMS: что известно о ракетах, которые получили ВСУ
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- Оружие
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Что такое баллистическое оружие и какие баллистические ракеты есть у России
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Снаряды с обедненным ураном: что это такое, характеристики, дальность поражения
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ТAURUS — ракеты, которые наносят высокоточные удары на расстоянии 500 км и пробивают бетон