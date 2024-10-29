Сколько стоят ракеты Tomahawk и можно ли их купить

Ракеты Tomahawk с дальностью 1600 км экспортируются в другие страны, однако есть определенные преграды.

США, хоть и продают крылатые ракеты Tomahawk другим государствам, но не всем. Последним покупателем стала Япония, и стоимость одной ракеты достигала 4,25 млн долларов.

Об этом говорится в публикации Defense Express.

Американские ракеты Tomahawk идут на экспорт. Последним их покупателем стала Япония. Так, в январе 2024 года японское минобороны объявило, что подписало твердое соглашение с США на закупку 400 ракет Tomahawk и 14 систем управления ими. Из этого количества ракет 200 – в самой современной версии Block V, остальные – в предыдущей Block IV. Однако в обоих случаях дальность составляет до 1600 км и эти ракеты предназначены для кораблей.

Также читайте США передадут Украине 2000 Humvee: как эта техника поможет ВСУ на фронте

Финальная стоимость контракта между Японией и США составила 1,7 млрд долларов. То есть в рамках комплексного соглашения одна ракета Tomahawk стоила 4,25 млн долларов. Издание отмечает, что Токио смог выторговать для себя лучшую цену от определенной в разрешении на продажу, выданном в ноябре 2023 года. Срок реализации поставок – до октября 2027 года.

Если Украине для реального неядерного стратегического сдерживания России необходимо 1000 ракет Tomahawk с боевой частью в каждой 450 кг, это будет стоить 4,25 млрд долларов. К этой сумме еще нужно добавить стоимость наземных пусковых установок типа Typhon. Одна такая установка может запустить четыре ракеты. Так, 125 пусковых обеспечат до двух залпов по 500 ракет в каждом. В то же время, отмечается, что Typhon пока не экспортируется, поэтому ее стоимость оценить довольно сложно.

Еще одной составляющей расходов станет обслуживание ракет.

Кроме стоимости ракет Tomahawk, есть еще один сдерживающий фактор. Они продаются не всем. За все время существования этих ракет, с 1983 года, единственным их оператором, кроме США, является Великобритания.

Кроме того, в 2023 году только две страны получили разрешение на закупку Tomahawk — Япония и Австралия. О намерениях закупить эти ракеты за любую цену заявили в Нидерландах, но они пока не получили даже разрешения.

Напомним, по информации издания The New York Times, в одной секретной части Плана победы президент Украины Владимир Зеленский предложил "пакет неядерного сдерживания", в котором государство должно получить ракеты Tomahawk.

Читайте также: