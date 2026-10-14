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Курс валют на 15 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Доллар и евро потеряли в цене — гривна усилилась.
НБУ установил официальный курс валют в четверг, 15 октября. Доллар потерял в цене 10 коп. Евро снизился на 9 коп. Стоимость злотого осталась без изменений.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 44,98 (-10 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,34 (-9 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,52 (0 коп.)
Как сообщалось, в Национальном банке ответили на опасения по поводу возможного взлета курса доллара до отметки 50 гривен. Замглавы НБУ Владимир Лепушинский заявил, что регулятор делает все возможное для обеспечения стабильности национальной валюты и контроля за ценами.
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