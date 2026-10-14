Курс валют на 15 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Обычную свеклу можно превратить в ароматное блюдо, которое отлично подойдет к обеду или ужину. Для этого его достаточно запечь с луком, чесноком и пряностями. Овощи получаются нежными, сочными, с приятной природной сладостью. При этом свеклу не нужно предварительно отваривать, а подготовка продуктов занимает совсем немного времени.