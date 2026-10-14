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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 15 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар и евро потеряли в цене — гривна усилилась.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют на 15 октября

Курс валют на 15 октября / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют в четверг, 15 октября. Доллар потерял в цене 10 коп. Евро снизился на 9 коп. Стоимость злотого осталась без изменений.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,98 (-10 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,34 (-9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,52 (0 коп.)

Как сообщалось, в Национальном банке ответили на опасения по поводу возможного взлета курса доллара до отметки 50 гривен. Замглавы НБУ Владимир Лепушинский заявил, что регулятор делает все возможное для обеспечения стабильности национальной валюты и контроля за ценами.

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