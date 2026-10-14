Как переводят часы в странах Европы в 2026 году: даты и правила

Переводят ли часы в Европе / © pexels.com

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Поэтому жителям и находящимся за рубежом украинцам следует заранее проверить дату перехода на зимнее время.

Это касается, в частности, Польши, Германии, Франции, Чехии, Словакии и Румынии. В то же время в Европе есть страны, где часы не переводят сезонно.

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Когда переводят часы в Европе в 2026 году

В большинстве европейских государств переход на зимнее время состоится в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

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В странах ЕС, соблюдающих общий график, сезонный переход происходит в последнее воскресенье октября. Такой порядок пока остается в силе, поскольку государства не согласовали общие условия окончательного отказа от изменения времени.

Для украинцев, живущих или работающих за границей, дата перехода имеет практическое значение. Смена времени влияет на расписание поездов и автобусов, авиарейсов, рабочие графики и договоренности с родными в Украине.

Как переводят часы в Польше, Германии и других странах

В большинстве стран Центральной Европы часы вернут час назад в 03:00 по местному летнему времени. После перехода на стандартное время будет два часа.

Ориентироваться можно на такой график:

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Польша. В ночь на 25 октября в 03:00 часы переведут на 2:00. Германия. Переход состоится по тому же принципу: после 03:00 наступит 02:00. Франция. Время также изменится с 03:00 до 02:00. Чехия Стрелки часов вернут час назад — с 03:00 на 02:00. Словакия. Переход на стандартное время произойдет по аналогичному графику. Румыния. Через другой часовой пояс местный переход состоится в 04:00, когда часы нужно будет перевести на 03:00.

В результате ночь станет на час длиннее. Однако точное местное время перехода зависит от часового пояса страны, поэтому для путешествий следует проверять актуальные расписания перевозчиков.

В каких странах Европы не переводят часы

Не все европейские государства используют сезонную смену времени. Один из примеров — Исландия, где часы в течение года не переводят на летнее или зимнее время.

Отсутствие сезонного перевода означает, что разница во времени с другими странами может изменяться в течение года. Например, после осеннего перехода в Польше или Германии разница с Украиной будет обычно составлять один час, тогда как в период летнего времени часы в этих странах и в Украине показывают одинаковое время.

Отменят ли перевод часов в Европе

Дискуссии об отказе от сезонной смены времени в Евросоюзе продолжаются несколько лет. В 2018 году Европейская комиссия предложила прекратить перевод часов дважды в год. После общественного опроса, в котором значительная часть участников поддержала такую инициативу, Европарламент в марте 2019 года высказался за изменение действующей системы.

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Однако страны ЕС не пришли к согласию относительно того, какое время должно остаться постоянным — летнее или стандартное. Согласование важно для того, чтобы соседние государства не создали значительных разногласий во часовых поясах, которые усложнили бы транспортное сообщение и международное сотрудничество.

По состоянию на 2026 год окончательного решения о прекращении сезонного перевода часов нет. Поэтому осенью большинство европейских стран продолжают переходить на стандартное время по действующему графику.

Что следует учесть украинцам за границей

Перед переходом на зимнее время проверьте настройки часов, если вы используете устройства, которые не обновляют время автоматически. Смартфоны и компьютеры обычно изменяют его самостоятельно при правильной настройке часового пояса.

Если вы планируете путешествие или пересадки, уточните время отправления в билете и на сайте перевозчика. Также следует заранее согласовать онлайн-встречи с людьми, находящимися в странах с другими правилами перехода на зимнее время.

Самое простое правило: ориентируйтесь на местное время страны пребывания и проверяйте дату перехода накануне поездки.

FAQ

Когда переводят часы на зимнее время в Европе в 2026 году?

В большинстве европейских стран часы будут переводить в ночь с 24 на 25 октября 2026 года. Стрелки нужно будет повернуть на час назад. В странах Центральной Европы переход состоится в 03:00, а в странах восточноевропейского часового пояса, в частности Румынии, — в 04:00 по местному времени.

Переводят ли часы в Польше и Германии в 2026 году?

Да. Польша и Германия сохраняют сезонный перевод часов. Осенью 25 октября 2026 г. в обеих странах состоится переход на стандартное время: в 03:00 часы переведут на 02:00. Окончательное решение об отмене сезонной смены времени в ЕС пока не принято.

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