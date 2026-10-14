Як переводять годинники у країнах Європи 2026 року: дати та правила

Чи переводять годинники в Європі / © pexels.com

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Тому жителям і українцям, які перебувають за кордоном, варто заздалегідь перевірити дату переходу на зимовий час.

Це стосується, зокрема, Польщі, Німеччини, Франції, Чехії, Словаччини та Румунії. Водночас у Європі є країни, де годинники не переводять сезонно.

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Коли переводять годинники в Європі 2026 року

У більшості європейських держав перехід на зимовий час відбудеться в ніч проти неділі, 25 жовтня. Стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад.

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У країнах ЄС, які дотримуються спільного графіка, сезонний перехід відбувається в останню неділю жовтня. Такий порядок поки залишається чинним, оскільки держави не погодили спільні умови остаточної відмови від зміни часу.

Для українців, які живуть або працюють за кордоном, дата переходу має практичне значення. Зміна часу впливає на розклад потягів і автобусів, авіарейсів, робочі графіки та домовленості з рідними в Україні.

Як переводять годинники в Польщі, Німеччині та інших країнах

У більшості країн Центральної Європи годинник повернуть на годину назад о 03:00 за місцевим літнім часом. Після переходу на стандартний час буде 02:00.

Орієнтуватися можна на такий графік:

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Польща. У ніч проти 25 жовтня о 03:00 годинник переведуть на 02:00. Німеччина. Перехід відбудеться за тим самим принципом: після 03:00 настане 02:00. Франція. Час також зміниться з 03:00 на 02:00. Чехія. Стрілки годинника повернуть на годину назад — із 03:00 на 02:00. Словаччина. Перехід на стандартний час відбудеться за аналогічним графіком. Румунія. Через інший часовий пояс місцевий перехід відбудеться о 04:00, коли годинник потрібно буде перевести на 03:00.

У результаті ніч стане на годину довшою. Проте точний місцевий час переходу залежить від часового поясу країни, тому для подорожей варто перевіряти актуальні розклади перевізників.

У яких країнах Європи не переводять годинники

Не всі європейські держави використовують сезонну зміну часу. Один із прикладів — Ісландія, де годинники протягом року не переводять на літній або зимовий час.

Відсутність сезонного переведення означає, що різниця в часі з іншими країнами може змінюватися протягом року. Наприклад, після осіннього переходу в Польщі чи Німеччині різниця з Україною зазвичай становитиме одну годину, тоді як у період літнього часу годинники в цих країнах і в Україні показують однаковий час.

Чи скасують переведення годинників у Європі

Дискусії про відмову від сезонної зміни часу в Євросоюзі тривають кілька років. 2018 року Європейська комісія запропонувала припинити переведення годинників двічі на рік. Після громадського опитування, в якому значна частина учасників підтримала таку ініціативу, Європарламент у березні 2019 року висловився за зміну чинної системи.

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Однак країни ЄС не дійшли згоди щодо того, який час має залишитися постійним — літній чи стандартний. Узгодження важливе для того, щоб сусідні держави не створили значних розбіжностей у часових поясах, які ускладнили б транспортне сполучення та міжнародну співпрацю.

Станом на 2026 рік остаточного рішення про припинення сезонного переведення годинників немає. Тому восени більшість європейських країн і далі переходить на стандартний час за чинним графіком.

Що варто врахувати українцям за кордоном

Перед переходом на зимовий час перевірте налаштування годинників, якщо користуєтеся пристроями, які не оновлюють час автоматично. Смартфони й комп’ютери зазвичай змінюють його самостійно за умови правильних налаштувань часового поясу.

Якщо ви плануєте подорож або маєте пересадки, уточніть час відправлення у квитку та на сайті перевізника. Також варто заздалегідь узгодити онлайн-зустрічі з людьми, які перебувають у країнах з іншими правилами переходу на зимовий час.

Найпростіше правило: орієнтуйтеся на місцевий час країни перебування та перевіряйте дату переходу напередодні поїздки.

FAQ

Коли переводять годинники на зимовий час у Європі 2026 року?

У більшості європейських країн годинники переводитимуть у ніч проти 25 жовтня 2026 року. Стрілки потрібно буде повернути на одну годину назад. У країнах Центральної Європи перехід відбудеться о 03:00, а в країнах східноєвропейського часового поясу, зокрема Румунії, — о 04:00 за місцевим часом.

Чи переводять годинники в Польщі та Німеччині 2026 року?

Так. Польща та Німеччина зберігають сезонне переведення годинників. Восени 25 жовтня 2026 року в обох країнах відбудеться перехід на стандартний час: о 03:00 годинники переведуть на 02:00. Остаточного рішення про скасування сезонної зміни часу в ЄС поки не ухвалено.

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