Суспільство

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Яка краса: леді Кітті Спенсер показала, де проводить літню відпустку
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У смугастій сукні-сорочці: мама принцеси Кейт з’явилася з чоловіком на Вімблдоні
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Обидві в сукнях та на підборах: Шарлотта Казірагі і її мама принцеса Кароліна відвідали церемонію
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У твідовому костюмі і рожевих туфлях: прессекретарка Трампа в образі ляльки Барбі зустрілася з журналістами
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Отримала диплом: принцеса Аріана поділилася цікавим відео в королівському Instagram
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У сукні силуету «русалка»: принцеса Монако сходила з бойфрендом на бал
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Діти Уельських пішли на літні канікули: куди Кейт і Вільям вирушать у відпустку
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У білій сорочці та синіх джинсах-кльош: інфанта Софія приїхала провідати сестру Леонор
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Герцогиня Софі з’явилася на публіці без заручальної каблучки та весільної обручки на пальці: в чому причина