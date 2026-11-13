Яке церковне свято в Україні 20 листопада

Церковне свято 20 листопада / © pexels.com

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20 листопада (3 грудня), в православному календарі день пам’яті преподобного Григорія Декаполіта. Майбутній святий народився наприкінці VIII століття в місті Іринополі, яке належало до Декаполя Ісаврійського — історичної області на території сучасної Туреччини. Він зростав у християнській родині, де з дитинства привчався до молитви та вивчення Святого Письма.

Батьки Григорія, Сергій і Марія, виховували сина в релігійних традиціях. За переказами, уже у восьмирічному віці хлопчик почав навчатися грамоти та читати духовні книги. Він часто відвідував богослужіння, цікавився церковним життям і прагнув глибше пізнати християнське вчення.

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Коли Григорій подорослішав, батьки вирішили одружити його. Проте юнак відчував покликання до чернечого життя й хотів присвятити себе молитві та духовному служінню. Не бажаючи відмовлятися від свого рішення, він залишив батьківський дім і вирушив до монастиря.

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У монастирі Григорій присвятив себе молитві, посту й духовному вдосконаленню. За благословенням настоятеля він оселився в усамітненому місці серед гірських скель, де міг проводити багато часу в молитві та роздумах над Святим Письмом.

Життя відлюдника було непростим. Згідно з церковним житієм, Григорій зазнавав численних спокус і випробувань, однак продовжував духовні подвиги. Він дотримувався суворого посту, обмежував себе в побутових зручностях і намагався зберігати внутрішній спокій.

Згодом монах залишив усамітнення та почав подорожувати. Він відвідував різні християнські громади, спілкувався з монахами й проповідував християнське вчення. Під час мандрів Григорій побував у Константинополі, Коринфі, Римі та інших містах.

Після тривалих мандрів Григорій оселився в монастирі святого Мини поблизу Солуні (сучасних Салонік). Там він продовжував молитися, навчати інших ченців і вести аскетичне життя.

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Однак згодом святий знову вирушив до Константинополя, щоб підтримати тих, хто виступав проти іконоборства. У столиці його здоров’я значно погіршилося. Тяжка хвороба поступово позбавляла його сил, і 20 листопада, за церковною традицією, Григорій відійшов до Господа.

Церковне свято в Україні 20 листопада за старим календарем

За старим календарем 20 листопада в Україні вшановували пам’ять святого мученика Федота Корчемника. Святий Федот жив у III столітті в місті Анкірі (сучасна Анкара, Туреччина). Він був християнином, займався торгівлею та допомагав переслідуваним одновірцям. Федот підтримував християн, які опинилися у в’язницях, приносив їм їжу, доглядав за хворими та з повагою ховав померлих мучеників. Особливо відомою стала його допомога семи дівам-християнкам, яких переслідували за відмову зректися віри. Після їхньої страти Федот поховав їхні тіла. За цей вчинок його схопили, піддали жорстоким катуванням і стратили.

Прикмети 20 листопада

Народні прикмети 20 листопада / © pexels.com

Якщо цього дня випав сніг, зима буде сніжною та морозною.

Якщо на деревах ще залишилося багато листя, зима буде затяжною.

Морозний день віщує холодну погоду найближчим часом.

Що не можна робити 20 листопада

Цього дня радили уникати поспішних рішень і зайвої метушні, адже вони, за повір’ями, могли накликати невдачі. Не рекомендувалося братися за нові масштабні завдання чи складну роботу. Усі побутові справи намагалися завершити до полудня, а другу половину дня присвячували підготовці до великого церковного свята.

Що можна робити 20 листопада

За давніми народними віруваннями, 20 листопада варто присвятити домашнім клопотам: випрати речі, навести лад у кімнатах і позбутися непотрібного мотлоху. Вважалося, що такі справи допомагають вигнати з оселі негаразди, хвороби та негативну енергію, а разом із оновленням житла до дому приходять добробут і достаток.

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