Церковне свято 3 грудня / © pexels.com

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3 грудня (16 грудня), в православному календарі день пам’яті святого пророка Софонії. Святий Софонія походив із Юдейського царства та жив у VII столітті до нашої ери. Його пророче служіння припало на час правління царя Йосії, який намагався відновити віру в єдиного Бога та боротися з поширеним у країні ідолопоклонством.

У першому вірші Книги пророка Софонії зазначено його родовід: він був сином Куші, онуком Гедалії, правнуком Амарії та нащадком Єзекії. Деякі церковні перекази ототожнюють його прадіда з юдейським царем Єзекією, тому вважають пророка представником знатного, можливо, царського роду.

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За переказами, Софонія походив із місцевості Саравата та належав до племені Симеона. Він був сучасником пророків Єремії та Наума. Від ранніх років Софонія прагнув духовного життя, роздумував над Божими заповідями та отримав дар пророчого служіння.

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За часів Софонії Юдея переживала духовну кризу. Народ відступав від Господа, поклонявся язичницьким божествам, нехтував Божими заповідями. Навіть серед правителів, суддів і священників поширювалися беззаконня, корупція та зловживання владою.

Софонія відкрито виступав проти цих явищ. Він закликав людей усвідомити свої гріхи, покаятися та змінити життя. Пророк наголошував, що зовнішнє дотримання релігійних обрядів не має значення, якщо людина не живе відповідно до Божої волі.

Його проповіді звучали особливо гостро на тлі політичних і релігійних змін у країні. Цар Йосія проводив реформу, спрямовану на очищення храму та відновлення справжнього богопочитання. Софонія підтримував духовне оновлення народу й нагадував, що для справжніх змін необхідне щире покаяння.

Точна дата смерті Софонії невідома. За церковним переказом, пророк помер природною смертю та був похований у своєму домі. Він залишив після себе духовну спадщину, яка продовжує нагадувати людям про необхідність покаяння, праведності та довіри до Бога.

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Церковне свято в Україні 3 грудня за старим календарем

За старим календарем 3 грудня в Україні вшановували пам’ять святителя Прокла. Прокл став архієпископом Константинополя у 434 році. Він багато проповідував, підтримував церковну єдність, допомагав нужденним і захищав християнське вчення. Особливо відомою стала його проповідь про Богородицю, в якій він прославляв Діву Марію як Матір Божу. За церковним переказом, під час його служіння Константинополь пережив сильний землетрус. Святитель разом із жителями міста молився про порятунок, і після припинення стихії люди прославили Бога.

Прикмети 3 грудня

Народні прикмети 3 грудня / © pexels.com

Якщо 3 грудня падає сніг, то зима буде сніжною.

День морозний, зима очікується холодною та суворою.

3 грудня падає сніг, то 3 червня наступного року буде дощ.

Що не можна робити 3 грудня

Цього дня намагалися не сваритися, не підвищувати голос, не співати, не розголошувати чужих таємниць і не давати необдуманих обіцянок, щоб не притягнути до себе біди.

Що можна робити 3 грудня

Вважалося, що мовчазна поведінка цього дня допоможе протягом року уникати неприємностей, а тому, хто зможе втриматися від зайвих розмов, Господь дарує мудрість і красномовство. Якщо ж обійтися без спілкування неможливо, рекомендували говорити лише по суті, не піддаватися емоціям і не розкидатися словами.

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