Церковне свято 2 грудня / © pexels.com

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2 грудня (15 грудня), в православному календарі день пам’яті святого пророка Аввакума. Точних відомостей про народження, родину та дитинство пророка Аввакума Святе Письмо не містить. Більшість дослідників відносять період його служіння до кінця VII століття до нашої ери, приблизно до часу правління юдейських царів напередодні Вавилонського завоювання.

За церковним переданням, Аввакум походив із коліна Симеона. В окремих житійних джерелах його батьківщиною називають невелике поселення Бетхозар. Однак ці подробиці не мають прямого підтвердження в біблійному тексті.

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Пророк жив у період політичної нестабільності. Юдейське царство переживало внутрішню кризу, поширювалися несправедливість і насильство, а на сусідні землі дедалі сильніше впливала Вавилонська держава. Саме ці події стали важливим тлом для його проповідей.

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Церковне свято 2 грудня — день пам’яті пам’яті блаженного священномученика Івана Слезюка

Іван Слезюк народився 14 січня 1896 року в селі Живачів на Станіславівщині (нині Івано-Франківська область) у родині заможних селян. Із дитинства він виявляв інтерес до навчання та духовного життя.

Початкову освіту здобув у сільській школі, яку закінчив 1908 року. Згодом навчався в Коломийській гімназії, а після її завершення продовжив освіту в Станиславівській духовній семінарії. До семінарії вступив у 1918 році.

Навчання допомогло йому підготуватися до майбутнього душпастирського служіння. У 1923 році єпископ Григорій Хомишин висвятив Івана Слезюка на священника.

Після рукоположення отець Іван працював катехитом у польських школах Станіславова (нині Івано-Франківськ). Викладав релігію в чоловічій і жіночій гімназіях, а також у навчальних закладах міста. До 1939 року був духівником монастиря сестер Милосердя святого Вінкентія.

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Окрім душпастирської праці, він виконував обов’язки радника церковного суду Станиславівської єпархії у справах подружжя. Його діяльність охоплювала духовну освіту молоді, підтримку монашества та участь у церковному управлінні.

Єпископська хіротонія напередодні ліквідації УГКЦ

У роки Другої світової війни становище Української греко-католицької церкви ставало дедалі небезпечнішим. Повернення радянської влади до Галичини супроводжувалося посиленням тиску на духовенство та підготовкою до ліквідації УГКЦ.

Єпископ Григорій Хомишин розумів, що невдовзі церковні ієрархи можуть бути заарештовані, а звичне церковне життя опиниться під загрозою. Тому він подбав про продовження єпископського служіння навіть у разі власного ув’язнення.

У квітні 1945 року отець Іван Слезюк отримав від владики Григорія Хомишина єпископську хіротонію та повноваження для подальшого керівництва єпархією. Це відбулося таємно, в умовах, коли радянські органи вже розпочали переслідування греко-католицького духовенства.

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Після арешту єпископів УГКЦ владика Іван залишився в Станіславові. Він продовжував душпастирську діяльність, намагаючись зберегти церковну спільноту та забезпечити вірним можливість брати участь у богослужіннях.

2 червня 1945 року радянські органи державної безпеки заарештували Івана Слезюка. Йому закидали антирадянську діяльність, зокрема релігійне виховання молоді та поширення переконань, які суперечили комуністичній ідеології.

12 червня 1946 року Військовий трибунал МВС Станіславівської області засудив владику до десяти років позбавлення волі. Покарання він відбував у виправно-трудових таборах Воркути.

Умови табірного життя були надзвичайно важкими. В’язні потерпали від суворого клімату, виснажливої праці, нестачі їжі та постійного контролю з боку адміністрації. Для священника, який звик служити людям і підтримувати їх духовно, ув’язнення стало важким випробуванням.

Попри це, Іван Слезюк не відмовився від свого покликання. Він зберігав віру, підтримував інших ув’язнених і залишався вірним Церкві.

15 листопада 1954 року владика вийшов на волю та повернувся до Станіславова. Після майже десятирічного ув’язнення він знову долучився до церковного життя, хоча УГКЦ і надалі перебувала під забороною.

Церковне свято в Україні 2 грудня за старим календарем

За старим календарем 2 грудня в Україні вшановували пам’ять святого пророка Авдія. Один із дванадцяти малих пророків Старого Завіту та автор найкоротшої пророчої книги Біблії. Він пророкував Божий суд над Едомом за жорстокість і ворожнечу до ізраїльського народу, а також звіщав майбутнє відновлення Божого царства.

Прикмети 2 грудня

Народні прикмети 2 грудня / © pexels.com

Якщо 2 грудня випав сніг і дме сильний вітер — зима буде довгою та холодною.

Ясне небо цього дня віщує сильні морози.

Похмура погода — до найближчої відлиги.

Що не можна робити 2 грудня

Згідно з народними звичаями, на Авакума не варто було здіймати галас, влаштовувати гучні застілля, порушувати піст чи братися за нові починання. Також радили відкласти далекі подорожі та важливі плани на майбутнє, присвятивши день спокою, молитві й турботі про близьких.

Що можна робити 2 грудня

У народних традиціях 2 грудня називають Авакумовим днем. Наші предки намагалися провести його спокійно, присвячуючи час родині та домашнім справам. Існувало повір’я, що цього дня нечиста сила стає особливо активною, тому гучних розваг і великих святкувань уникали.

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