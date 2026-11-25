Церковный праздник 2 декабря / © pexels.com

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2 декабря (15 декабря), в православном календаре день памяти святого пророка Авакума. Точных сведений о рождении, семье и детстве пророка Авакума Священное Писание не содержит. Большинство исследователей относят период его служения к концу VII века до нашей эры, приблизительно ко времени правления иудейских царей накануне Вавилонского завоевания.

По церковному преданию, Авакум происходил из колена Симеона. В отдельных житийных источниках его родиной называют небольшое поселение Бетхозар. Однако эти подробности не имеют прямого подтверждения в библейском тексте.

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Пророк жил в период политической нестабильности. Иудейское царство переживало внутренний кризис, распространялись несправедливость и насилие, а на соседние земли все сильнее влияло Вавилонская держава. Конкретно эти действия стали принципиальным фоном для его проповедей.

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Церковный праздник 2 декабря — день памяти памяти блаженного священномученика Ивана Слезюка

Иван Слезюк родился 14 января 1896 в селе Живачей на Станиславовщине (ныне Ивано-Франковская область) в семье зажиточных крестьян. С детства он проявлял интерес к обучению и духовной жизни.

Начальное образование получил в сельской школе, которую окончил в 1908 году. Затем учился в Коломыйской гимназии, а после ее завершения продолжил образование в Станиславовской духовной семинарии. В семинарию поступил в 1918 году.

Учеба помогла ему подготовиться к будущему пастырскому служению. В 1923 году епископ Григорий Хомышин рукоположил Иоанна Слезюка на священника.

После рукоположения отец Иван работал катехитом в польских школах Станиславова (ныне Ивано-Франковск). Преподавал религию в мужской и женской гимназиях, а также в учебных заведениях города. До 1939 года был духовником монастыря сестер Милосердия святого Винкентия.

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Кроме душепастырского труда, он исполнял обязанности советника церковного суда Станиславовской епархии по делам супругов. Его деятельность охватывала духовное образование молодежи, поддержку монашества и участие в церковном управлении.

Епископская хиротония накануне ликвидации УГКЦ

В годы Второй мировой войны положение Украинской греко-католической церкви становилось все более опасным. Возвращение советской власти в Галицию сопровождалось усилением давления на духовенство и подготовкой к ликвидации УГКЦ.

Епископ Григорий Хомышин понимал, что вскоре церковные иерархи могут быть арестованы, а привычная церковная жизнь окажется под угрозой. Поэтому он позаботился о продлении епископского служения даже в случае собственного заключения.

В апреле 1945 отец Иван Слезюк получил от владыки Григория Хомышина епископскую хиротонию и полномочия для дальнейшего руководства епархией. Это произошло тайно, когда советские органы уже начали преследование греко-католического духовенства.

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После ареста епископов УГКЦ владыка Иоанн остался в Станиславе. Он продолжал пастырскую деятельность, стараясь сохранить церковную общину и обеспечить верным возможность участвовать в богослужениях.

2 июня 1945 г. советские органы государственной безопасности арестовали Ивана Слезюка. Его обвиняли в антисоветской деятельности, в частности религиозном воспитании молодежи и распространении убеждений, которые противоречили коммунистической идеологии.

12 июня 1946 года Военный трибунал МВД Станиславовской области приговорил владыку к десяти годам лишения свободы. Наказание он отбывал в исправительно-трудовых лагерях Воркуты.

Условия лагерной жизни были очень тяжелыми. Заключенные страдали от строгого климата, изнурительного труда, нехватки пищи и постоянного контроля со стороны администрации. Для священника, привыкшего служить людям и поддерживать их духовно, заключение стало тяжелым испытанием.

Несмотря на это, Иван Слезюк не отказался от своего призвания. Он сохранял веру, поддерживал других заключенных и оставался верен Церкви.

15 ноября 1954 года владыка вышел на свободу и вернулся в Станиславов. После почти десятилетнего заключения он снова присоединился к церковной жизни, хотя УГКЦ и дальше находилась под запретом.

Церковный праздник в Украине 2 декабря по старому календарю

По старому календарю 2 декабря в Украине чтили память святого пророка Авдия. Один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета и автор кратчайшей пророческой книги Библии. Он предсказывал Божий суд над Едомом за жестокость и вражду к израильскому народу, а также возвещал будущее восстановление Царства Божьего.

Приметы 2 декабря

Народные приметы 2 декабря / © pexels.com

Если 2 декабря выпал снег и дует сильный ветер, зима будет долгой и холодной.

Небо в этот день предсказывает сильные морозы.

Пасмурная погода — до ближайшей оттепели.

Что нельзя делать 2 декабря

Согласно народным обычаям, на Аввакума не стоило поднимать шум, устраивать громкие застолья, нарушать пост или браться за новые начинания. Также советовали отложить дальние путешествия и важные планы на будущее, посвятив день покою, молитве и заботе о близких.

Что можно делать 2 декабря

В народных традициях 2 декабря называют Авакумовым днем. Наши предки пытались провести его спокойно, посвящая время семье и домашним делам. Существовало поверье, что в этот день нечистая сила становится особенно активной, поэтому громкие развлечения и большие празднества избегали.

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