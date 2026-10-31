Когда празднуют Андрея в 2026 году: дата по церковному календарю

Когда праздник Андрея 2026 года по новому календарю / © pexels.com

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Из-за календарной реформы многие украинцы до сих пор ищут, когда празднуют Андрея, ведь в календарях можно увидеть две даты — 30 ноября и 13 декабря.

В 2026 году по новому церковному календарю День святого Андрея приходится на 30 ноября, понедельник. По юлианскому календарю праздник отмечают 13 декабря, в воскресенье. Выбор даты зависит от календарной традиции конкретной церковной общины.

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Когда День Андрея в 2026 году

Праздник Андрея Первозванного имеет фиксированную дату. В большинстве приходов Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви в Украине его празднуют 30 ноября. Такой порядок действует после перехода на новый календарь для праздников, который начался 1 сентября 2023 года.

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В то же время, общины, которые продолжают пользоваться юлианским календарем, сохраняют традиционную дату — 13 декабря по гражданскому календарю.

Чтобы не ошибиться, следует проверить расписание богослужений своего храма. Особенно это актуально для тех, кто ориентируется на старые церковные календари, где праздник Андрея отмечен декабрьской датой.

Почему праздник Андрея отмечают 30 ноября и 13 декабря

Разница между датами связана с использованием двух календарных систем. Юлианский календарь постепенно разошелся с григорианским, которым пользуется Украина в повседневной жизни. В XX-XXI веках разница между ними составляет 13 дней.

После календарной реформы большинство приходов ПЦУ и УГКЦ начали отмечать недвижимые праздники по новому стилю. Потому день памяти апостола Андрея Первозванного перенесли с 13 декабря на 30 ноября по гражданскому календарю.

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Основные даты праздника:

30 ноября — новый стиль, который придерживается большинство приходов ПЦУ и УГКЦ в Украине;

13 декабря — старый стиль, который сохраняют отдельные церковные общины.

Эти даты касаются одного и того же церковного праздника, а не двух разных событий. При этом народные обычаи могут сохранять привязку к дате, привычной для семьи или определенного региона.

Кто такой святой Андрей Первозванный

Андрей Первозванный — один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа. Согласно христианской традиции, он был братом апостола Петра и одним из первых, кого Христос призвал к служению. Именно поэтому его называют Первозванным.

В церковной передаче Андрей проповедовал христианство в разных землях. Его имя также связывают с традицией распространения христианской веры на территориях, впоследствии ставших частью украинского культурного пространства.

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День памяти апостола имеет религиозное значение для христиан. В это время верующие могут посетить богослужение, помолиться и вспомнить жизненный путь святого.

Андреевские вечерницы: традиции украинского праздника

В украинской культуре праздник Андрея известен также благодаря вечерницам — молодежным собраниям, сопровождавшимся играми, шутками, пением и обрядами. Во многих местностях особое место занимала калита — круглая обрядовая лепешка, которую выпекали до праздничного вечера.

Молодежь собиралась вместе, устраивала развлечения и воспроизводила передавшиеся между поколениями обычаи. Девушки и парни принимали участие в шутливых испытаниях, а калита становилась одним из центральных символов вечера.

С Днем Андрея также связывают традицию гаданий на суженого. Такие обряды относятся к народной культуре, а не к церковному богослужению. В разных регионах Украины они могли отличаться по содержанию и способу проведения.

После календарной реформы дата церковного праздника и дата традиционных вечерниц не всегда совпадают. Поэтому при планировании тематических мероприятий следует уточнять, ориентируются ли организаторы на новый календарь, сохраняют ли привычную декабрьскую традицию.

FAQ

Когда празднуют Андрея в 2026 году?

В 2026 году День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 30 ноября по новому календарю и 13 декабря по старому стилю. Какую дату выбрать зависит от календаря, который придерживается ваша церковная община.

Когда Андрея по старому календарю?

По новоюлианскому календарю праздник Андрея приходится на 30 ноября, что отвечает 13 декабря по современному гражданскому календарю. Именно 13 декабря остается датой празднования для общин, не перешедших на новый стиль.

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