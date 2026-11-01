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Категория
Разное
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Какой церковный праздник в Украине 8 ноября

Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Церковный праздник 8 ноября

Церковный праздник 8 ноября / © unsplash.com

8 ноября (21 ноября), в православном календаре Собор архангела Михаила. Архангел Михаил занимает особое место в христианской традиции. Его имя с древнееврейского языка переводят как «Кто как Бог?».

В Священном Писании Михаил предстает как небесный защитник и воин, борющийся со злом. В Откровении Иоанна Богослова описана битва Михаила и его ангелов с драконом, символизирующим дьявола. В книге Даниила архангел назван великим князем, заступающим за Божий народ.

В христианской иконографии Михаила чаще всего изображают с мечом или копьем, иногда с весами. Эти символы олицетворяют борьбу со злом, духовную силу и справедливость.

Верующие обращаются к архангелу Михаилу в молитвах о защите от опасностей, помощи в сложных обстоятельствах и укреплении веры.

Церковный праздник в Украине 8 ноября по старому календарю

По старому календарю 8 ноября в Украине чтили память великомученика Дмитрия Солунского. Святой Дмитрий жил в III–IV веках и являлся римским военачальником в городе Солунь (современные Салоники, Греция). Он исповедовал христианство и проповедовал веру во Христа, несмотря на преследование со стороны императорской власти. За отказ отречься от своих убеждений Дмитрия заключили в тюрьму, а впоследствии казнили.

Приметы 8 ноября

Народные приметы 8 ноября / © pexels.com

Народные приметы 8 ноября / © pexels.com

  • Оттепель на Михаила — зима будет теплой и влажной, а весна придет рано.

  • Снег и мороз — весна будет поздней и холодной.

  • День без снега — настоящая зима еще задержится.

Что нельзя делать 8 ноября

8 ноября не стоит браться за тяжелый физический труд, ведь это якобы могло разгневать архангела Михаила и навлечь неприятности. Не рекомендовали также пользоваться ножами, топорами, пилами и другими острыми инструментами: считалось, что полученные в этот день порезы и раны будут заживать дольше. Даже хлеб на Миши традиционно не резали ножом, а отламывали руками.

Что можно делать 8 ноября

В народном календаре праздник получил названия Михайлов день и оттепели Михаила. К этой дате крестьяне обычно заканчивали сезонные работы в поле, после чего устраивали семейные застолья. По обычаю, стол должен быть щедрым, а за ним собирались родные и близкие. Также верили: чем больше гостей побывает в доме Михаила, то на большую помощь и поддержку хозяева смогут рассчитывать в течение следующего года.

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