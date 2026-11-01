Курс валют на неділю, 1 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

У щомісячному аналітичному огляді від ТСН.ua детально розбираємо свіжі макроекономічні прогнози: чи варто очікувати на номінальне та реальне зростання зарплат і перерахунок пенсій, до яких меж НБУ дозволить девальвувати гривню, якою буде інфляція, зокрема, як зміняться ціни на пальне.