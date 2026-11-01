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Курс валют на неділю, 1 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси останнього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 30 жовтня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 1 листопада. Перед вихідними долар зменшився на 7 коп. Євро втратив 9 коп. Вартість злотого зросла на 1 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,52 грн
Курс євро
1 євро — 50,67 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,53 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 2 листопада. Після вихідних долар зменшиться на 17 копійок.
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